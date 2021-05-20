Размышления по следам исландской встречи Блинкена и Лаврова. Мы с ними продолжаем вести себя, как джентльмены и дипломаты. Они с нами, как профессиональные шулера с простофилями. Какой расклад в итоге у того, кто с шулером садится играть в карты, если он сам их не передёргивает? Ну вот, и у нас так будет. И будет именно так, пока с американцами от имени нашей страны не будут разговаривать те, кто умеет торговаться и блефовать. Не хотим себя так вести? Будем проигрывать с треском. Хотим, но не умеем? Учиться надо. Мама не этому учила? Так этому никого мамы не учат. Только в итоге одни на коне, а другие на щите. Принципиально разные жизненные позиции, кто, конечно, античных классиков ещё помнит. Не всех же пока ещё ЕГЭ знаний лишил…

Знаменитая начальственная притча насчёт того, что обезьяна перед тем, как съесть орех, примеряет его с двух сторон: выйдет ли, объясняет, почему мы настолько медлительны и неповоротливы в политике, экономике и всём прочем, где нужно быть шустрым и гибким. Одна беда: выиграть с таким подходом ни у кого ничего невозможно. Поскольку ждать, пока мы будем готовы проглотить этот самый орех, никто не будет. Не схватил его сразу, потом не обижайся. Пока ты до уровня проблемы дорастёшь, она тоже вырастет, и хорошо, если в разы, а не на порядок. Так что теперь решать её во сто крат сложнее, а может быть, она уже и вовсе неразрешима. По крайней мере с Грузией и Украиной так всё идёт. Упустили исторические шансы, дальше только хуже будет.

Те же американцы успевают создать нам десяток новых проблем, пока мы решаем с ними одну старую. Причём делают это исподволь, как будто эти проблемы сами на свет появляются, безо всякого их участия. И при этом водят нас непрерывно за нос, как ослика за морковкой, со своими встречами. Они-то нас давно раскусили. Нам результатов не надо, нам поговорить с ними охота. После чего доложить наверх, что канал связи не потерян, и если что… А толку-то? Нет, если бы мы параллельно с толковищами создавали проблемы им, причём такие, что они бы за нами бегали, прося решить вопрос… Тогда бы от этих встреч и бесед какой-нибудь толк бы был. Наверное. И то, вопрос. Причём производство проблем для Штатов давно должно было быть поставлено на поток!

Таким «партнёрам», как они, нельзя давать расслабляться. Они должны быть постоянно начеку и не оттого, что сами себе про нас придумали, а от реальных угроз. У них не должно оставаться ни времени, ни сил, чтобы нам вынос мозга устраивать, а желания и вовсе не должно такого быть, для чего есть только одно средство: они нас должны до икоты бояться, как, кстати, когда-то и было. И возвращать их и себя в это первобытное состояние гораздо сложнее, чем оставить всё так, как было, когда это ещё было возможно. Но тут уж, что поделаешь — «фарш невозможно провернуть назад», как пели в годы молодости автора его друзья, пародируя Пугачёву. А мы всё ждём чего-то. Если как Моисей, чтоб померли все, кто жил в рабстве, так до новых времён можем и не дожить…