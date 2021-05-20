Живëм как на вулкане

Рожденные в СССР узнали название столицы Исландии задолго до популярности певицы Бьорк или песни группы «Маша и Медведи». Именно в Рейкьявике состоялась вторая личная встреча Рональда Рейгана и Михаила Горбачëва, все советские люди услышали новое слово «саммит» и то, что Раиса Горбачëва знает толк в верхней одежде.

И мало уже кто вспоминает, что как раз в Рейкьявике лидеры двух стран так толком ни до чего не договорились и ничего не подписали. Встретили, поболтали, погуляли на ветру, придерживая шляпу, и разлетелись по домам.

Однако же именно там, в Исландии было заложено то, что одни назовут «ядерным разоружением», другие же – величайшим предательством и уничтожением итогов труда миллионов советских граждан. Как говорится, «зависит от точки зрения».

Вот и министр Лавров в компании со своим госдеповским визави Блинкиным, на первый взгляд, тоже ничего не решили. Обозначили озабоченность, проявили интерес к взаимному сближению, Сирия, Корея, Израиль, Украина, Белоруссия, Иран, Афганистан, «Северный поток — 2». Но кроме разговоров – ничего.

С другой стороны, сразу после встречи США объявили о новых санкция против СП-2. Санкции получились неоднозначными – под них попали корабли-участники строительства, фирмы-прокладки, на которых оформлены суда и, почему-то, Морская спасательная служба РФ. Вместе с тем, Блинкин отдельно озвучил, что приостановка санкций в отношении Nord Stream 2 AG, ее генерального директора Маттиаса Варнига и должностных лиц Nord Stream 2 AG отвечает национальным интересам Соединенных Штатов.

Нет, это не ошибка – речь действительно идëт о приостановке санкций. Да и в целом США обозначили смену приоритетов – отныне строительству мешать не будут, будут «гадить» конечным потребителям.

Здесь есть определенная уловка – если США сделают как сказали, подобные действия обязательно попадут под рассмотрение немецких антимонопольных органов, а это уже не филькины разбирательства в рамках ВТО, такие решения принято исполнять.

Тем более, что и заправляет антироссийским лобби в парламенте США уже не неистовый Джон Маккейн (покинувший как стены Капитолия, так и этот мир), а политическое недоразумение Тед Круз, над которым не смеется только ленивый и Илон Маск (попробуй посмеяться, если от Круза зависят контракты SpaceX).

Главное, чтобы в результате всех этих переговоров понятие «живëм как на вулкане» не распространилось с Исландию на всю планету. Хватит с нас и пандемии.