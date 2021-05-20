Солист «Марселя» спел «Психа»

Группа «Марсель» представила новую песню «Псих» 19 мая 2021 года. Это первый сольный сингл коллектива за последние 1,5 года и первый релиз из грядущего альбома «Дом бита — 2», работа над которым сейчас в самом разгаре, сообщили в пресс-службе группы «Марсель». Кроме того, «Псих» — это первая песня, созданная при участии нового клавишника группы Ильи Пака, который принял участие в записи и аранжировке композиции.

В новой работе солист и автор всех песен «Марсель» Степан Ледков честно и смело рассказывает о пережитом кризисе в отношениях с женой Катей Кляйн, случившемся в период пандемии.

— Но в то же время композиция наполнена верой в то, что любовь сильней и может победить любые сложности. Ведь они с Катей смогли пережить расставание и выйти на новый уровень отношений, — говорят в пресс-службе группы.

По словам представителей коллектива, каждая строчка «Психа» выстрадана, в результате по накалу эмоций получилась новая драма в духе главного хита коллектива «Предубеждение и гордость». В новой работе Степан показывает, как бытовые сложности и размолвки с любимым человеком могут сделать из каждого, даже самого спокойного человека, психа.