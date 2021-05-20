{ 20 мая 2021 }

Солист «Марселя» спел «Психа»

Рубрики: [Музыка]  

Группа «Марсель» представила новую песню «Псих» 19 мая 2021 года. Это первый сольный сингл коллектива за последние 1,5 года и первый релиз из грядущего альбома «Дом бита — 2», работа над которым сейчас в самом разгаре, сообщили  в пресс-службе группы «Марсель». Кроме того, «Псих» — это первая песня, созданная при участии нового клавишника группы Ильи Пака, который принял участие в записи и аранжировке композиции.

В новой работе солист и автор всех песен «Марсель» Степан Ледков честно и смело рассказывает о пережитом кризисе в отношениях с женой Катей Кляйн, случившемся в период пандемии.

— Но в то же время композиция наполнена верой в то, что любовь сильней и может победить любые сложности. Ведь они с Катей смогли пережить расставание и выйти на новый уровень отношений, — говорят в пресс-службе группы.

По словам представителей коллектива, каждая строчка «Психа» выстрадана, в результате по накалу эмоций получилась новая драма в духе главного хита коллектива «Предубеждение и гордость». В новой работе Степан показывает, как бытовые сложности и размолвки с любимым человеком могут сделать из каждого, даже самого спокойного человека, психа.

.


Похожие посты:


  1. «Марсель» «Улыбается» на улицах Петербурга

    2. «Марсель» «Улыбается» на улицах Петербурга

    Группа «Марсель» выпустила в свет новый видеоклип, снятый на песню «Улыбается» с нового «Живого альбома». Над новым видео работала команда, возглавляемая  режиссером Владом Ланне. Съемки проходили в Санкт-Петербурге, причем в ролике были задействованы не только музыканты группы «Марсель», но и [Читать...]


  2. Солист группы «Марсель» выбрал себе невесту

    3. Солист группы «Марсель» выбрал себе невесту

    Съемки клипа петербургской группы «Марсель» на композицию «Эта песня для тебя», которая уже три месяца находится в ротации ведущих радиостанций страны, прошли в Москве 24 марта. Режиссером видео стал Константин Черепков. Видео было создано по просьбам музыкальных телеканалов, [Читать...]


  3. Сергей Шнуров спел по новому закону

    4. Сергей Шнуров спел по новому закону

    Премьера новой песни группы «Ленинград» состоялась в эфире программы «Вечерний Ургант» в ночь на 22 июня 2014 года. Композиция носит название «Фиаско» и на русском литературном языке объясняет, как обходиться без запрещённых с 1 июля матерных слов. Солирует [Читать...]


  4. Солист National помянул старое английское

    5. Солист National помянул старое английское

    Лидер группы National Мэтт Бернингер записал собственную версию английской поминальной песни «Lyke-Wake Dirge». Композиция войдет в саундтрек к сериалу «Агент». В работе над треком музыканту помогал коллега по цеху Эндрю Берд. Это не первая работа Бернингера для ТВ: [Читать...]


  5. Саша Зверева стала крестной мамой

    6. Саша Зверева стала крестной мамой

    Солист группы «Марсель» Степан Ледков окрестил свою дочь Адриану, родившуюся в октябре. Таинство прошло в одном из петербургских храмов 16 декабря. Крестной мамой двухмесячной Адрианы стала экс-солистка группы «Демо» Саша Зверева, специально приехавшая ради такого события из Москвы. [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««