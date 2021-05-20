{ 20 мая 2021 }

«Батю» впервые покажут на ТВ

Рубрики: [Анонсы]  [Кино]  

Телепремьера одной из самых кассовых российских комедий этого года «Батя» пройдет на канале ТНТ 24 мая 2021 года.

Фильм компании Good Story Media, ТНТ и ТНТ4 в кинотеатрах посмотрели почти 2 миллиона человек, и с 506 миллионами рублей кассовых сборов «Батя» вошёл в топ-10 самых успешных картин первого квартала 2021 года. 18 марта состоялся цифровой релиз в онлайн-кинотеатре PREMIER, где к концу первого уикенда «Батя» достиг отметки в 1 миллион просмотров.

В центре сюжета путешествие Макса к своему Бате — суровому русскому мужику, ставшему отцом на заре девяностых. Он воспитывал своего сына так, как это делали все советские родители. Отец обещал навестить Макса и его семью на своё 70-летие, но не приехал. И тогда Макс сам отправляется в дом, в котором он вырос, по дороге вспоминая свое детство с Батей.

Макса в фильме сыграл комик шоу «Stand Up на ТНТ» Стас Старовойтов – это его дебют в кино. В роли Бати – Владимир Вдовиченков. В фильме также снялись Елена Лядова, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и другие. В саундтрек входят «Куда уходит детство» Аллы Пугачёвой, «Не плачь» Татьяны Булановой, «Дельтаплан» Валерия Леонтьева.

Начало в 19.30.

.


Похожие посты:


  1. Российские фильмы впервые покажут в китайских кинотеатрах

    2. Российские фильмы впервые покажут в китайских кинотеатрах

    «Сталинград» станет первой российской картиной, показанной на широком экране в Китае, сообщил министр культуры России Владимир Мединский. После окончания встречи с руководителем Главного государственного управления по делам печати, издательств, кинематографии, телевидения и радиовещания КНР Цай Фучао он рассказал [Читать...]


  2. “БАТЮ” ЛЮБЯТ ВСЕ!

    3. “БАТЮ” ЛЮБЯТ ВСЕ!

    Российского потребителя трудно удивить чем-то новеньким, и все-таки… Крупнейшая в мире, где-то даже легендарная обувная фирма “BATA INTERNАTIONAL GROUP” начинает торговать своей продукцией в Москве. Ее первый магазин на Мясницкой улице принял посетителей еще в октябре прошлого года. [Читать...]


  3. Фильм о Расуле Гамзатове покажут в Центральном Доме кинематографистов

    4. Фильм о Расуле Гамзатове покажут в Центральном Доме кинематографистов

    Премьера фильма «Расул Гамзатов. Мой Дагестан. Исповедь» пройдет в Центральном Доме кинематографистов 19 марта 2015 года. На показе будет присутствовать президент Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, сообщили в пресс-службе постоянного представительства республики. Сценарий фильма основан на книге поэта «Мой [Читать...]


  4. «Статус: Свободен» покажут накануне 8 марта на Первом канале

    5. «Статус: Свободен» покажут накануне 8 марта на Первом канале

    Премьеру фильма «Статус: Свободен» режиссера Павла Руминова покажет Первый канал 7 марта 2016 года. По сюжету романтической комедии, главные герои Никита (Данила Козловский) и Афина (Елизавета Боярская) – идеальная пара. Но только по мнению Никиты. Внезапно Афина сообщает, что [Читать...]


  5. Документальный фильм о Витасе покажут на Первом канале

    6. Документальный фильм о Витасе покажут на Первом канале

    Документальный фильм «История любви», посвященный Витасу, будет показан в эфире Первого канала 27 октября 2013 года. В фильм вошла уникальная хроника, снятая в мировом туре 2011 года, кадры из детства певца, видео начала творческой деятельности Витаса, история любви, [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««