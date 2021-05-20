«Батю» впервые покажут на ТВ

Телепремьера одной из самых кассовых российских комедий этого года «Батя» пройдет на канале ТНТ 24 мая 2021 года.

Фильм компании Good Story Media, ТНТ и ТНТ4 в кинотеатрах посмотрели почти 2 миллиона человек, и с 506 миллионами рублей кассовых сборов «Батя» вошёл в топ-10 самых успешных картин первого квартала 2021 года. 18 марта состоялся цифровой релиз в онлайн-кинотеатре PREMIER, где к концу первого уикенда «Батя» достиг отметки в 1 миллион просмотров.

В центре сюжета путешествие Макса к своему Бате — суровому русскому мужику, ставшему отцом на заре девяностых. Он воспитывал своего сына так, как это делали все советские родители. Отец обещал навестить Макса и его семью на своё 70-летие, но не приехал. И тогда Макс сам отправляется в дом, в котором он вырос, по дороге вспоминая свое детство с Батей.

Макса в фильме сыграл комик шоу «Stand Up на ТНТ» Стас Старовойтов – это его дебют в кино. В роли Бати – Владимир Вдовиченков. В фильме также снялись Елена Лядова, Надежда Михалкова, Андрей Андреев и другие. В саундтрек входят «Куда уходит детство» Аллы Пугачёвой, «Не плачь» Татьяны Булановой, «Дельтаплан» Валерия Леонтьева.

Начало в 19.30.