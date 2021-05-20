Анастасия Волочкова рассталась

Анастасия Волочкова, недавно представившая широкой общественности своего нового возлюбленного по имени Олег, заявила о том, что они разорвали отношения. По словам балерины, у них давно начался трудный период – за 10 месяцев романа они уже несколько раз ссорились и расставались.

— Мы расстались, — заявила Волочкова в интервью «Комсомольской правде». — Но это был прекрасный роман, который продлился десять счастливых месяцев. Я не загадывала, сколько продлятся эти отношения. Когда люди встречаются, надо радоваться каждому моменту, проведённому вместе. Мы за эти десять месяцев и расставались, и сходились опять…И ругались и мирились. Это был настоящий ураган эмоций. Нам было классно вдвоём. Да, возможно, излишне эмоционально, но в этом и прелесть. Когда отношения ровные, спокойные, то они подчас вообще никакие. А мы уж точно никогда не были равнодушны к друг другу.

Балерина пожаловалась, что Олег очень ревнивый и вспыльчивый.

— Когда мы встретились, он признался, что всегда следил за моими фотографиями, я ему очень нравилась. То есть он изначально относился ко мне, как к кумиру, — сказала Волочкова.

Анастасия Волочкова приняла решение о расставании, потому что ее перестали устраивать обстоятельства и нюансы, на которые она любя, закрывала глаза.

— С Олегом мы сразу договорились, что у нас свободные отношения на доверии, — сказала балерина. — Но мы оба понимали, что наш роман не приведёт к свадьбе. Как мне кажется, Олегу было удобно находиться рядом с сильной, состоявшей женщиной. Да, Олег не богатый человек, но дело не в этом. Я была с ним, потому что мне было хорошо. Но получилось так, что пришло время расстаться. У нас были чувства, если бы их не было, отношения бы не сложились. Просто, когда эти чувства стали соприкасаться с частыми ссорами, я не посчитала возможным все это продолжать. Мне очень дорого мое эмоциональное состояние. И когда отношения уже не доставляют радости, в них нет смысла. Я устала быть сильной. Мне хочется встретить человека, который станет моим мужем, моим надёжным плечом и опорой. Хочу встретить мужчину с большой буквы, который будет совершать ради меня благородные поступки. Мужские и настоящие поступки! Мужчину, с которым я смогу почувствовать себя просто женщиной, а не решальщицей вопросов с несением всех тягот на своих плечах…