Тем временем, неожиданно «устал и прилёг» становой хребет новой экономики «без золота и нефти». Биткоин за сутки просел почти на треть и дна пока что не видно. Со своего пика почти в $60 тыс. за монету, ну тогда ещë Tesla начали продавать за битки, курс и вовсе снизился в два раза – до $30 тыс. долларов. И да, Теслу за криптовалюту уже не купишь. Но не потому, что курс упал – просто Илон Маск считает, что майнинг не совсем этично-экологичен, в переводе с илономасковского: чтобы добыть крипту, надо потратить энергию, полученную с помощью проклятых углеводородов. Короче, «ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему» и всë в таком духе.

Но в нынешнем обвале биткоина интересна далеко не роль Илона Маска, тем более, что гораздо больше на курс повлиял запрет китайского регулятора проводить операции с криптой китайским же финансовым организациям. 4 года назад биткоин взлетал и падал по примерно похожему сценарию.

Биток остался (почти) прежним. Изменился мир вокруг биткоина. Криптовалют стало больше, как и участников всемирного МММ. И то, что в 2017 году породило «всего лишь» временный дефицит видеокарт, в 2021 стало составной частью глобального кризиса полупроводников.

«Камней» сегодня не хватает всем – из-за дефицита простейших транзисторов останавливаются автозаводы, Sony и Microsoft за год так и не решили проблемы с поставками ноаого поколения приставок. Видеокарты же исчезли как класс и теперь это проблема не только ПэКа-бояр, но и всей компьютерной индустрии.

Если кто не знал, компьютерные и видеоигры на протяжении последних лет приносят совокупный доход больше, чем кино, книги, музыка, гастроли и театр вместе взятые. А на сегодняшний момент всë остановилось – сколько бы ни было видеокарт, всë скупят майнеры. А для чего тогда производить видеоигры? Точнее, для кого?

Такая вот экономика 2.021. Много проблем из ничего.