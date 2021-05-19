{ 19 мая 2021 }

Дана Борисова обвинила интернет в попытке суицида дочери

Рубрики: [Telegram]  
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О происшествии с 13-летней девочкой рассказала сама телеведущая: «Нашли ее в туалете школы после первого урока всю в крови».

Причиной Борисова называет соцсети: «Это все из-за информации в интернете, где широко поднимается тема самоубийств и соответствующих японских аниме. Есть обучающие группы в интернете. Это тренд, много таких случаев среди подростков, на которых эта информация особо влияет. Незадолго до случившегося дочь в инстаграме написала, что хочет посетить Японию — лес Аокигахара».

Причина перекладывает ответственность на следствие. Борисова в последние годы известна проблемами со психикой, она принимала наркотики и алкоголь. Последняя новость об этом была год назад, когда сообщалось, что она иногда срывается на употребление «аптечных препаратов».

Красноречивый пример, как пытаются подменить одно другим. Можно заносить в учебники. На ровном месте дети не увлекаются суицидальными мыслями. Первопричина не в интернете, как жаждут депутаты, а в реальности. Если психология родителя верить, что виноват интернет, понятна, то от власть предержащих хочется большего благоразумия, а не только желания заработать на контроле над интернетом.

Методичка


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