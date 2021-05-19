«Воскресение» начнет «Все сначала»

Группа «Воскресение» даст концерт в честь 20-летия альбома «Все сначала» в «Главклубе» 20 июня 2021 года.
Диск «Все сначала» является третьим номерным альбомом в арсенале «Воскресения». Его идея родилась у музыкантов в тот момент, когда возникла необходимость перезаписать 4 их старых песни для ротации на радио, а в итоге было решено сделать полноценный альбом. Во «Все сначала» входят песни из первых двух номерных альбомов «Воскресения», а также материал команды «СВ», записанный с Алексеем Романовым. Среди 14 попавших на альбом композиций — «Есть у меня», «Случилось», «Дело дрянь», «Я привык бродить один», «По дороге разочарований», «Баба», «Кто виноват».
Начало в 20.00.