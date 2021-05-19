«Воскресение» начнет «Все сначала»

Юбилейный концерт «От Воскресения до Воскресения» пройдёт 4 октября 2014 года в Crocus City Hall. Шоу будет посвящено 35-летию группы «Воскресение». Согласно концепции, в этот вечер будет воссоздана история группы за все годы, поэтому на концерт приглашены участники [Читать...]

В конце апреля группу «Воскресение» покидает Андрей Сапунов – гитарист, басист, певец, композитор, принимавший участие в записи всех альбомов и всех концертах, начиная с 1979 года. По словам музыканта, причины для ухода копились долго, и ситуация вокруг выступления [Читать...]

В “Метелице” на днях прошла презентация 8-го альбома Ирины Александровны Аллегровой “Все сначала…” Какая Аллегрова и почему все сначала? – Ответ на вопрос, какая Ирина Аллегрова, можно найти в новой песне “Канарейка”: “О чем поет канарейка? Я хотела [Читать...]

Витас готовится выпустить новый альбом, получивший название «Мама и сын». Заглавная песня была записана еще в 2009 году: за основу текста взята реальная sms-переписка между мамой и ее маленьким сыном, оказавшимся под завалом после землетрясения в провинции Сычуань. [Читать...]

В “Метелице” на днях прошла презентация 8-го альбома Ирины Александровны Аллегровой “Все сначала…” Какая Аллегрова и почему все сначала? – Ответ на вопрос, какая Ирина Аллегрова, можно найти в новой песне “Канарейка”: “О чем поет канарейка? Я хотела [Читать...]