Песня памяти Валентины Легкоступовой

Анэтта Бриль анонсировала премьеру песни памяти своей матери Валентины Легкоступовой. Автором песни стал композитор Вадим Антонов.
— К сожалению, моей мамы не стало 14 августа 2020 года, но я верю и знаю, что она всегда со мной, — рассказывает Анэтта Бриль. — Совсем недавно судьба свела меня с талантливым человеком — автором и продюсером Вадимом Антоновым, который смог рассказать эту историю за меня, моими эмоциями и своими словами, за что ему огромное спасибо. Я даже не представляла, что можно так уметь передать то, что у человека в душе. ⠀
Релиз песни осуществляет издательство «Монолит». Премьера песни состоится 1 июня 2021 года.