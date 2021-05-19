Песня памяти Валентины Легкоступовой

Анжелика Варум и группа «Сливки» записали совместную песню под названием «Самая лучшая». Несмотря на феминистский текст, автором слов и музыки произведения является муж Анжелики – Леонид Агутин. Первое представление песни на публике состоялось на фестивале «Новая волна» в [Читать...]

Презентация книги о семействе Бриль джазового критика Владимира Фейертага «Бриль Family. Музыка вокруг» состоится в магазине Московский Дом книги на Новом Арбате 13 ноября. Произведение посвящено истории известной джазовой династии Бриль и состоит из многочисленных интервью Фейертага с [Читать...]

Группа «Пилот» выпустила в свет композицию «Дожди» со своего будущего альбома. Эта песня стала последней, в записи которой принял участие гитарист Виктор Бастраков, скончавшийся в августе 2014 года. – Песня «Дожди» была первой песней, которую мы записали с [Читать...]

За 14 лет у группы «Отпетые Мошенники» многократно менялись поклонники, но, ни разу не менялся состав группы, чем на сегодняшний день не может похвастаться практически, ни одна группа на нашей эстраде. Сергей Аморалов, Том-Хаос и Гарик Богомазов – [Читать...]

Группа «Смысловые галлюцинации» приняла участие в создании саундтрека для многосерийного документального фильма Андрея Самотейкина «Крылатая память Победы». В сериале, созданом при участии и поддержке фонда «Крылатая память Победы» и Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина, рассказывается [Читать...]