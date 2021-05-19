{ 19 мая 2021 }

Песня памяти Валентины Легкоступовой

Рубрики: [Музыка]  

Анэтта Бриль анонсировала премьеру песни памяти своей матери Валентины Легкоступовой. Автором песни стал композитор Вадим Антонов.

— К сожалению, моей мамы не стало 14 августа 2020 года, но я верю и знаю, что она всегда со мной, — рассказывает Анэтта Бриль. — Совсем недавно судьба свела меня с талантливым человеком — автором и продюсером Вадимом Антоновым, который смог рассказать эту историю за меня, моими эмоциями и своими словами, за что ему огромное спасибо. Я даже не представляла, что можно так уметь передать то, что у человека в душе. ⠀

Релиз песни осуществляет издательство «Монолит». Премьера песни состоится 1 июня 2021 года.

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