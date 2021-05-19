Предвыборная тема, которую должны ухватить партии – электросамокаты – в топе новостей. Вал сообщений не только в Москве и Петербурге, но и других регионах с происшествиями и жалобами. Инфраструктура и законодательство не успели за модой.

Зарегулировать эту сферу надо было ещё вчера. Последние два года это обсуждается депутатами и министерствами, но до решения пока не дошло. С иностранным вмешательством борются решительнее, чем с тем, что касается каждого горожанина.

Хотя те, кто сможет оседлать эту тему, добиться принятия федеральных правил пользования электронными самокатами и колесами уже этим летом, сможет рассчитывать на реальное поднятие рейтинга. Именно это заботит граждан, а не запрет избираться в Госдуму экстремистке Любовь Соболь.