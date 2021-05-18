Денис Крюков. «Садовое товарищество»

Повесть г-на Крюкова – это детская книга. Или, может быть, взрослая, но притворяется детской.

Так или иначе, это набор каких-то коротких историй о дачных мальчиках и их окружении, и истории эти балансируют между реализмом и сказкой.

Но есть одна проблема.

Очень скучно.

Детская литература – как и стихи, пьесы, сценарии, – не имеет права на неторопливую вялость. Листаешь, листаешь, один мальчик пошел к другому, вот появился чей-то дедушка, а вот они пошли в гараж. Время идет, страница за страницей. И ничего не происходит. Текст не движется, текст как болото.

Скажу больше. В современном мире литература как таковая – не имеет права на неторопливую вялость. Она живет в режиме жесткой конкуренции с социальными сетями и сериалами, и невозможно заниматься долгими «описаниями природы» или тянуть любой другой вязкий кисель. Заинтересуй меня, захвати мое внимание, убеди меня первыми же абзацами, забери меня так, чтобы я забыл про весь остальной мир.

Крюков – нет, не забирает.