{ 18 мая 2021 }

Продажа «Дикси» и создание государственной розничной монополии

Рубрики: [Фейсбук]  

Подконтрольная государственному банку ВТБ и зятю министра иностранных дел Лаврова — Александру Винокурову розничная сеть «Магнит» покупает продуктового ритейлера «Дикси». За более чем 90 млрд. рублей.

Сделку должен еще согласовать ФАС, но что-то подсказывает, что с этим проблем не будет.

Когда Сергей Галицкий продавал в 2018 году ВТБ и Винокурову созданный им «Магнит», некоторые говорили о том, что все это закончится созданием государственной розничной монополии. Сегодня мы очень сильно приблизились к этому.

Объединенная компания по размеру почти догонит своего конкурента — X5 Retail Group («Пятерочка» и «Перекресток»). Все остальные – Metro, Ашан, Лента чувствуют себя плохо и продадутся первому встречному, кто предложит хоть сколько-нибудь приличную цену. Но, гипермаркеты сегодня никому особо не нужны.

Если объединенный «Магнит» решит купить «Ленту» (а исполнительный директор «Магнита» Ян Дюнинг создавал эту компанию и мечтает снова получить в ней власть), «Российская Федеральная Розничная Компания», в которую можно будет смело переименовывать нового оператора, станет №1 на российском рынке.

Будет ли кому-то хорошо от этого? Без всякого сомнения. Но совершенно точно — не нам.

Сергей Мардан


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