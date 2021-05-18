{ 18 мая 2021 }

Хорошее – повтори

Рубрики: [Фейсбук]  

Если мужчина заявляет, что он — Наполеон, то окружающие переглядываются с пониманием, начинают говорить с мужчиной воркующими голосами, а потом помещают его в белую комнату, обшитую мягким.

Если мужчина заявляет, что он — женщина, окружающие сразу протягивают ему платье и новые документы, начинают говорить уважительно и даже с придыханием, а потом помещают его в какой-нибудь Белый дом, чтобы он(а) оттуда мог(ла) руководить прогрессивной общественностью.

Может, пора подумать о том, чтобы мужчине, который скажет, что он — Наполеон, не руки крутить, а треуголку протягивать? Всё веселее будет.

Ольга Туханина


Похожие посты:


  1. Матрица

    2. Матрица

    Если мужчина заявляет, что он – Наполеон, то окружающие переглядываются с пониманием, начинают говорить с мужчиной воркующими голосами, а потом помещают его в белую комнату, обшитую мягким. Если мужчина заявляет, что он – женщина, окружающие сразу протягивают ему [Читать...]


  2. Никчемушное шоу “ПОВТОРИ!”

    3. Никчемушное шоу “ПОВТОРИ!”

    Не могу отделаться от того, что в жюри никчемушного шоу “ПОВТОРИ!” сидят не конкретные люди, а пародии на них.

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»