Хорошее – повтори

Если мужчина заявляет, что он — Наполеон, то окружающие переглядываются с пониманием, начинают говорить с мужчиной воркующими голосами, а потом помещают его в белую комнату, обшитую мягким.

Если мужчина заявляет, что он — женщина, окружающие сразу протягивают ему платье и новые документы, начинают говорить уважительно и даже с придыханием, а потом помещают его в какой-нибудь Белый дом, чтобы он(а) оттуда мог(ла) руководить прогрессивной общественностью.

Может, пора подумать о том, чтобы мужчине, который скажет, что он — Наполеон, не руки крутить, а треуголку протягивать? Всё веселее будет.