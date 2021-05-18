Шавуот у евреев на дворе. Дарование Торы Моисею на горе Синай — один из трёх главных праздников иудаизма. Он же день первого урожая. Ну, по ближневосточным меркам — самое время фруктам-овощам поспевать. Евреи в этот день едят только молочное, что связано с традициями кашрута, и много-много чего ещё, религиозного, соблюдают. Притом, что праздник получается не столько узкоэтнический, сколько общерелигиозный, по крайней мере для приверженцев Авраамической конфессиональной триады, в которую, помимо иудаизма, входят христианство и ислам, во всём богатстве их деноминаций. Как-никак, заповеди в этот день получены были. Не убий, не укради и так далее. Благо, судя по тому, что в этот день говорят раввины, Тора была дарована Моисею Г-дом ровно 3333 года тому назад. Нумерология, конечно, суть суеверие, но больно уж число хорошо смотрится.

Мешает ли это приверженцам близкородственных религий глушить друг друга, чем попало? Да, судя по ситуации в Израиле, не очень. ХАМАС и близкие ему по идеологии исламистские группировки обстреливают Израиль. Израиль обстреливает ХАМАС, хотя сухопутной операции в Газе не начинает и, если только не случится чего-то экстраординарного, не начнёт. Как говорят специалисты, ХАМАС спасает от тотальной зачистки наличие у Израиля системы “Железный купол”. Если бы не её использование для воздушного прикрытия населённых пунктов, то жертв в Израиле было бы столько, что никакие политические ухищрения не помогли бы местным политикам избежать большой войны — иначе бы их просто снесли и их политические карьеры были бы похоронены. А это, как ни крути, для политиков главное, какие бы пули они своим избирателям насчёт своих программ ни отливали.

При этом, что едва ли не более тревожно, чем противостояние с ХАМАСом, несмотря на всю бучу, которая по этому поводу поднялась в исламском мире, в первую очередь благодаря Турции и Ирану, внутреннее противостояние евреев и арабов в Израиле, особенно острое в городах со смешаным населением: Хайфе, Тель-Авиве, Иерусалиме, Лоде. Такого на памяти жителей этой страны, ещё не было. Погромы идут за погромами. Полиция малоэффективна, да и тем, у кого сожгли дома, квартиры и бизнесы её вмешательство уже ни в чём не поможет. Тем, кого искалечили или убили, тем более. Криминальная обстановка в стране ни к чёрту, тем более, что вооружённые банды нападают на тех, кто не способен дать им отпор, а не друг на друга. В основном бушуют арабы-мусульмане и стоящие на их стороне еврейские левые экстремисты, которых там тоже достаточно.

Правые радикалы тоже попадаются, но их относительно мало. Примерное соотношение среди задержанных: 85% арабов-мусульман, 15% евреев, примерно в равных пропорциях — правых и левых. И что с этим сделать, непонятно, поскольку если арабы всерьёз займутся теми же поселенцами, те будут отбиваться, а это уже самая настоящая гражданская война. У арабов Израиля на руках примерно 200 тысяч единиц незарегистрированного оружия. В этом секторе уровень криминала зашкаливает: на 20% населения приходится 67% убийств, включая кровную месть и “убийства чести”. Всем заправляют пять основных мафиозных кланов, у которых под ружьём несколько тысяч боевиков. У евреев — 300 тысяч единиц зарегистрированного оружия, мафиозные структуры недавно разгромлены полицией, хотя убийств едва треть от общего числа на 80% населения. И как с ними всеми разобраться, знает лишь Г-дь Б-г…