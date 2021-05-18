Надо доводить американцев до кондиции

Наш МИД надеется, что Блинкен подтвердит Лаврову на их встрече готовность остановить эскалацию ухудшения отношений между США и Россией. Надежды юношей, конечно, питают, причём в каком угодно возрасте и каком угодно социальном статусе и положении, но, вообще-то, с какого-такого бодуна американцам нам что-то подтверждать и что-то там останавливать?! Им что, плохо? Из что-то где-то поджимает? У них что-то под задницами из-за нас горит? Нет, понятно, что горит и многое, но мы-то тут причём? Мы их где-то взяли за глотку, или, ещё лучше, держим их за причинное место, периодически ласково сжимая звёздно-полосатые тестикулы, чтобы не забывались? Мы им упёрли ствол в лоб и взвели курок? Мы регулярно бьём их головой о стенку так, что на полпланеты гудит? Мы запустили им ежа в штаны? Или, может, мы чего-то ещё про них и про себя не знаем?

Нет, ну если это так, пускай начальство нам расскажет, а мы порадуемся. Может, это мы вокруг Соединённых Штатов, по всему периметру их государственных границ, запустили серию революций и переворотов, почти везде удачных? Может, это мы поставили во главе соседних с ними стран мерзавцев, которые смотрят нам в рот, занимаясь только и исключительно тем, чтобы американцам нагадить? Может, это мы проводим военные маневры у них под носом, с явным прицелом на отработку войны с Америкой? Мы набили военной техникой и вооружениями склады по периферии американских границ? Мы добились того, что по всей Латинской Америке и в Канаде их английский запрещён, а история переписана так, что в ней роль Америки чернее чёрного (она и без того такая, но совершенно точно, мы тут ни при чём). Мы же по правилам играем. Это они делают, что хотят, где хотят и как хотят.

Наши надеются, что их главный дипломат нашему главному дипломату расскажет, что Америка остановит эскалацию ухудшения отношений с Россией?! А на хрена ей это делать? Они нас что, боятся? А чего, конкретно? И, кстати, если даже Блинкен сто раз что-то там Лаврову подтвердит, кто сказал, что его слова хоть на грош будут правдой? Кто в Америке когда и по какому поводу нам правду говорил? Кто там когда и где наши интересы учитывал? Отжимали, отжимают и будут отжимать, где только могут. И нас, тихих, хорошо воспитанных идиотов. И наши интересы. А что ещё с такими, как мы, делать? Нам по сусалам раз за разом, а мы сто двадцать лохматое последнее предупреждение выкатываем, причём в таких обтекаемых формах, что сразу понятно – не будем делать ничего. Притом, что всем давно известно, как нужно с американцами разговаривать, чтобы тебя слушали и слышали. Секрет Полишинеля.

Для этого им надо устроить Вьетнам. Или Афганистан, в котором они на 20 лет завязли, а сейчас оттуда делают ноги. Они должны считать своих покойников тысячами и десятками тысяч. Ни один из них не должен чувствовать себя в безопасности, ни в ясный день, ни в тёмную ночь. Счёт их затратам и потерям должен идти на триллионы, выгода равняться нулю, упущенная выгода зашкаливать, а перспективы быть чернее чёрного и мрачнее мрачного. И вот тогда с ними можно о чём-то говорить, имея в виду понятные и реальные перспективы этой беседы. А ежели положение дел не таково, то говорить с ними не надо, а надо доводить американцев, самих себя и всех окружающих до кондиции, а не заниматься той унылой тягомотиной, которой мы год за годом занимаемся, то ли в надежде на чудо, то ли ожидая невесть чего. Нечего нам от них ждать. В том числе от нынешней встречи Блинкена и Лаврова. И оба они это прекрасно знают.