С больной головы на здоровые

Последствия бойни в казанской школе №175 продолжают развиваться «немного предсказуемо». Вместо напрашивающихся оргвыводов по существу работы Росгвардии (и, в принципе, оправданности существования структуры, которая одновременно и отвечает за всë, и ни за что не отвечает) заочно виновными назначены все нынешние и будущие владельцы гражданского оружия. Лучшее тому свидетельство – спешно внесенный в Госдуму законопроект о поправках в закон об оружии. В авторах документа значатся первые лица «Единой России» – глава фракции Неверов, зампред Совфеда и председатель Генсовета ЕР Турчак, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Пискарев и Александр Хинштейн. Последний, сделавшийся за эти дни чуть ли не официальным спикером Росгвардии, мог бы и воздержаться, в конце концов, два года работы в качестве советника директора Золотова в иной ситуации послужили бы поводом для конфликта интересов. Но кому это когда мешало?

Разумеется, что с такими авторами законопроект «обречен» на быстрое и безболезненное прохождение всех стадий обсуждения и голосования, но самое печальное, что из под пера таких уважаемых людей выходит настолько юридически безграмотный документ.

Вслед за директором Золотовым, видимо, вошло в моду не читать законы, по которым и так должна работать Росгвардия, иначе чем объяснить появление оговорки о том, что исключительно государственные и муниципальные учреждения здравоохранения могут проводит психолого-психиатрические проверки и наркологические тестирования – они и так их проводят, более того – они же оказывают услуги по прохождению общей медкомиссии, просто так быстрее.

Но ведь куда как проще и интересней фактически обнулить понятие врачебной тайны, наделив доступом к медкарте сотрудников Росгвардии. А также, по всей видимости, работников банковской и финансовой сферы, страховых компаний и прочих мошенников.

И если доступ к сведениям медкомиссий предполагается электронный, а справки на бумаге будут выдаваться «по требованию», то как это совместить с уже существующим порядком получения лицензий и разрешений с помощью Госуслуг в изменениях ничего не сказано. Зато все повторные обследования владельцы оружия будут обязаны проводить за свой счëт и за 30 дней. Не успел – твои проблемы, конфискация и аннулирование.

Самое печальное, что всë это усложнение жизни законным владельцам оружия неспособно предотвратить повторение подобных преступлений от слова «совсем». Благодаря достаточно эпичному расследованию Baza, мы знаем, что на протяжении почти двух месяцев, казанский колумбайнер методично готовился к осуществлению задуманного. Два месяца – период отнюдь не случайный: именно столько в России составляет совокупное время оформления права на приобретения оружия от первой справки до покупки патронов. И Галявиев время не терял – закупал то, для чего не требуется разрешение и медкомиссии: селитру, перекись и другие компоненты СВУ по списку. Но силовые ведомства, которым по долгу службы положено отслеживать такие странности, оставили все эти приготовления без внимания. Видимо, репосты Rammstein забрали все ресурсы. Это же не прекурсоры наркотических веществ – просто перекись, просто селитра

Расследование Базы тоже удивительная вещь в себе Залюбовавшись на красоту и складность представленной на суд зрителя картины оружейным маслом, забываешь задать важный вопрос: доктор, а откуда у вас такие картинки данные? Ведь речь идёт не просто о слухах из соцсетей, а о результатах проведения полноценных оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Вряд ли бы тот же Яндекс стал бы «по дружбе» раскрывать данные о поездках журналистам – налицо как минимум утечка персональных данных.

Словом, в России снова всë переложили с больной головы на здоровые. Какой сюрприз.