Посмотрел на пять принципов отношений с Россией, выдвинутых Европарламентом. Ну, в целом всё знакомо. «Русс, сдафайся». И пара пряников для будущих коллаборационистов, по материальной части. Притом, что пряники под вопросом, угрозы реальные и, главное, наглость тех, кто всё это в единый пакет собирал, зашкаливает. Так что если суммировать, что Россия должна делать, для того, чтобы Европа осталась ей довольна — это вообще перестать существовать. А для начала отказаться от своей истории, языка, интересов, строить внутреннюю политику и сформировать власть, какую ей укажут, ну и вообще, не мешать её потихоньку переваривать. А в обмен на это её, Россию, так и быть, не будут отключать от «Свифта», позволят ей достроить «Северный поток — 2», раз уж она жить без этого не может, ну, и ещё, что-то там, по мелочи. Визы, скажем, начнут давать правильным людям, или денег им чуть-чуть подкинут…

Тех, кто у нас начнёт ради каких угодно причин и аргументируя какими угодно доводами, пытаться эту европейско-американскую заразу продвинуть, либо, как это, особо не маскируясь, делает Чубайс сотоварищи, пропихнуть в какой угодно скрытой форме, надлежит вешать по старинной британской формуле: быстро, высоко и коротко. И ежели кому неясно, за что — за шею. Какие посты и должности эти люди занимают, неважно. От имени какой именно они политической силы будут что-то говорить — неважно. Какие у них в прошлом заслуги, буде они есть, кто их крышует и на кого они опираются, тоже неважно. Как и их пол, возраст, национальность и вероисповедание, или его отсутствие. Тот самый случай, когда отечество в опасности и это ясно даже и ежу. Так что, когда и если кому-либо из нашего начальства эти условия покажутся платформой для диалога с Европой, пускай оная персона начальством быть перестанет. А то понабрали князей из грязи…

Вот это, кстати, и проверка будет, на что мы вообще способны. Не политологи крикливые и бестолковые, не политики хитровымудренные, не чиновники вороватые и не народ, который, как всегда, безмолвствует, а система в целом, назови её хоть страной, хоть государством. А то поразвесили терминов пустопорожних перед носом, в качестве морковок, и носимся за ними, по кругу. Ясно же, что делать. Ясно, как. Ясно даже, кому. Ну, так и не хватит ли нам притворяться, что мы не понимаем, чем всё это закончится, а нашим начальникам, что они лично, персонально, тут ни при чём? Они-то как раз и причём. Все последние тридцать лет причём. И кто при Горбачёве банковал. И кто при Ельцине — эти в первую очередь. И нынешние, которые как бы хотят по-новому, только делают всё, что делают, больше по-старому, а с тех бурбонов, которые до них были, и вовсе пылинки сдувают. И, главное, спасибо Европарламенту за очередной урок!