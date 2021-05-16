Про российские марсоходы

Невольно чувствуешь гордость, когда мы обгоняем американцев в космосе. К примеру, руководство НАСА поздравило китайцев с посадкой марсохода на «красную планету» ПОСЛЕ Рогозина. Так их! Никто не опередит нас по этой части. Мы тут впереди планеты всей, включая наших некогда главных соперников, американцев, и можем с гордостью это отметить. Так что не только США теперь будут по Марсу своими аппаратами елозить, но и Китай начнёт его исследовать. И мало сомнений, что они не последние в очереди. По Луне заметно.

Что до российских марсоходов… Ну, в советские времена у нас про исследования Марса писали, в основном фантасты. Алексей Толстой, братья Стругацкие… Но времена эти давно прошли и эпоха генеральных конструкторов, которые всерьёз в стране космические технологии продвигали, тоже прошли. Да и страна та закончилась. А в той, которая вокруг нас сейчас, надо всем поставлены эффективные менеджеры, а это совсем другая человеческая порода и выхлоп от неё тоже совсем другой.

С другой стороны, как они жили, все эти Королёвы, Курчатовы, Янгели и Гагарины, на чём ездили и какими личными состояниями располагали? Что они видели в этой жизни и сколько она у многих из них длилась? С нынешними не сравнить. Так что, поверим в будущее пилотируемой и автоматизированной космонавтики, как минимум китайской и американской! Будут всё-таки на Марсе яблони цвести. И хотя не наши это будут яблони и не наши на пыльных тропинках далёких планет останутся следы, всё равно все, кто к этому причастен, молодцы!