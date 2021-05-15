Преодоление временных трудностей

Впереди нас несомненно ждёт разрядка отношений с США, примерно такая же по содержанию, как у Израиля с ХАМАСом. Лавров же с Блинкеном вот-вот встретятся, в Исландии, кажется? Интересно, что это России принесёт? Мы вернёмся на уровень отношений, который у нас был до Обамы (и чем он, кстати, был так уж хорош?) — никаких санкций, мы спокойно и без проблем присутствуем по всей бывшей сфере влияния СССР, не говоря уже о постсоветском пространстве, где с нами считаются и наши интересы уважают? Гадить нам Штаты перестают? Историю перекурочивать? Всех мыслимых и немыслимых наследников нацистов, русофобов, местных националистов и прочую сволочь по всему миру американцы перестанут поддерживать и к власти продвигать?

Про интеграционные процессы на постсоветском пространстве не забыть спросить: как? Уже можно их дальше развивать? Про НАТО и учения альянса на наших границах, в рамках которых к войне с нами практически открыто готовятся… Или они нам продолжат баки климатом, Ираном и Северной Кореей забивать, по которым то ли им без нас никак, то ли они вид делают, что мы им там нужны (с климатом это особенно по-идиотски выглядит, но разводят же они нас на эту бодягу со времён Горбачёва, и вполне успешно разводят), продолжая аккуратно подтравливать, обжимая и подпаливая со всех сторон, провоцируя конфликт за конфликтом внутри и вокруг страны, пока мы будем с подсунутой нам лабудой носиться, как дурак с писаной торбой?

Может, вместо дипломатов на переговоры с американцами пора барыг с бандитами и карточных шулеров со щипачами слать? Пока первые им лапшу на уши вешать будут и торговаться, остальные их от лишнего, чего они там за последние тридцать лет себе у нас прибрали, почистят слегка? А то ведём себя, как дешёвые фраера, за которых они нас, кстати, не скрывая и держат? А мы ведь из себя все такие ироничные и жёсткие, особенно на телешоу собственного производства. Наверное, мало о нас ноги вытирают. Нет, конечно, может быть начальство что-нибудь великое и удивительное где-то там втайне и готовит, но незаметно это. Особенно по Украине. Да, впрочем, и по всему прочему, куда ни глянь. Занято, наверное чем-то очень-очень сильно…

Впрочем, что мы умеем, так это сами себя гипнотизировать и сказки рассказывать про то, почему всё, что у нас и вокруг нас происходит — это именно то, на что мы и рассчитывали. Мы же сами этого всего хотели! Нам именно вот так только и нравилось, а что всё предыдущее совсем про другое было, и не то, что последние 300 лет, а и все 500-600, так это мы тогда шли не туда и неправильным путём. Или, наоборот, шли правильно, но теперь иные времена. А провалов у нас никаких нигде нет, и ошибок начальство не делает, да и делать по определению не может. И всё окружающее только похоже на то, на что похоже, а на самом деле ого-го, как сейчас рванём! И не имитация имитации бурной деятельности это всё, и не ликвидационная комиссия, спокойно продолжает разбирать страну на запчасти, под продажу, а совсем-совсем другое.

Это у нас, под грохот словесных баталий со скрытыми критиками и открытыми врагами и собственные фанфары, идёт преодоление временных трудностей на фоне растущего единения народных масс и начальства. Ура, товарищи! Вот съездит оно, начальство наше дипломатическое, в Исландию, с американским поговорит, всё ему выскажет строго-настрого, и как пойдёт у нас всё по-новому! Нам только дай шанс, мы с кем угодно договоримся. Да, придётся, наверное, ограничить амбиции и поумерить аппетиты тех, кто готов идти на опасные авантюры, ради несбыточных надежд, но к этому мы всегда готовы. Мы же открытые и конструктивные… Тьфу на них всех. Заранее тьфу. Потом поздно будет пить боржоми. Почки отвалятся. И тут главное, понять простое: они пока нас делают, как хотят. Мы их — нет.