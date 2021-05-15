Об обмене Медведчука заговорили после выступления Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Но на самом деле ничего сенсационного он не сказал. Его спросили, возможен ли быть обмен. Он ответил, что это решение может принимать президент. Ничего больше.

В России сейчас есть осужденные за шпионаж украинцы. За Медведчука Украина может потребовать нескольких человек. Красивой историей был бы обмен Медведчука на гражданина Украины Александра Марченко, который пытался купить запчасти для зенитных ракетных комплексов С-300. Марченко задержали в Донецке и передали в Россию — будто как заложника для возможных обменов. Но символичнее, что фамилия жены Медведчука тоже Марченко. Мало того, что обмен будет украинца на украинца, так ещё практически однофамильцев.

Ещё символичнее был бы проход Медведчука в Госдуму следующего созыва. Осудить его до выборов не успеют. Если бы успели, если бы обменяли и дали гражданство, то Медведчук имел бы все шансы честно провести свою партию и выиграть одномандатный округ. Российское телевидение волнуется за Медведчука больше, чем за любого россиянина. Медведчук сейчас входит в число самых известных политиков России.