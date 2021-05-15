Интеллектуальное превосходство израильского ВПК

Очередной палестино-израильский конфликт, быстро переходящий одновременно в сухопутную операцию и интифаду – тот тип войны, которые только поначалу кажутся «маленькими и победоносными». Пока что можно быть уверенными только в одном – к противостоянию тщательно и долго готовились обе стороны, а значит на пути к миру мир ещë не раз удивится.

На это указывает как бескомпромиссность заявлений Нетаньяху, фактически декларировавшего уничтожение Газы как палестинской территории (как минимум – изменение границ), так и уровень агрессии Хамас и примкнувшего к ним профсоюза радикалов всех мастей. Исламисты достаточно скачкообразно перешли от тактики единичных обстрелов к полноценной, хоть и беспорядочной артподготовке, больше напоминающей первые массированные применения легендарных «Катюш».

Разумеется, массированные обстрелы направлены прежде всего на истощение ресурсов израильской системы ПРО «Железный купол» – умная противоракета по определению стоит на порядок дороже и устроена куда как сложнее, чем кустарные поделки по мотивам советских РСЗО. Тем не менее, именно сейчас «Iron Dome» оправдывает каждый вложенный в неë шекель, максимально наглядно проявляя как свою эффективность, так и уровень интеллектуального превосходства израильского ВПК. Нечто похожее мы видели совсем недавно, в Карабахе. И чуть раньше — в Дейр Эз Зоре.

Как вы уже догадались – трудно в такой острой теме избежать упоминания о российском оружии. Когда через пару дней по улицам палестинских кварталов поползут «Меркавы», в броню «железных колесниц» вопьются преимущественно российские «Корнеты», реже – «Фаготы» и очень часто – РПГ-7. Не то что бы этого как-то стеснялась Россия и не то что бы об этом не знал Израиль, но при таком размахе трудно будет избежать неудобных политических вопросов и соответствующих выводов. Самое время перестать отвлекаться на всякую экзотическую дичь вроде ДНР и использовать уже то самое пресловутое «огромное влияние России в арабском мире» для скорейшего снижения эскалации. Пока окончательно не рвануло.