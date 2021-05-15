Все отечественные психи этим занимаются

Внимательно прослушал дискуссии высокого начальства о мерах, которые им намечены после трагедии в Казани. Ознакомился со всем тем, что по этому поводу сказала, насчёт выполнения инструкций по безопасности, директор гимназии, где были расстреляны ученики и убита учительница. Вспомнил тех, кого убили только за последние несколько лет в других школах и детских садах. Посмотрел на то, сколько их у нас в стране вообще осталось после знаменитой оптимизации, пускай её инициаторов, авторов и всех тех, кто её провёл, черти до Судного дня в особых котлах варят и на спецсковородках жарят, понеудобнее, да побольнее. Не забыл про зарубежный опыт, благо, лично наблюдал, как это в том же Израиле устроено. Про реформу милиции и сокращение вневедомственной охраны вспомнил. Там при Медведеве тысяч сто душ убрали. Экономили.

Выводы: кто хочет получить результаты, тот их получит. Кто не хочет, будет искать оправдания, причины и бесконечно менять инструкции. Поскольку, сколько про тревожные кнопки, искусственный интеллект и прочие начальственные изобретения разного уровня хитрож-пости ни говори и не пиши, безопасность обеспечивает только один метод: живой человек с ружьём. Или с пистолетом. Или с автоматом. И если на ситуацию глядеть глазами родителей, то в школах и детсадах он на входе нужен на два порядка больше, чем в приёмной какого угодно губернатора, мэра, министра или в каком угодно местном парламенте. Но там они есть, и даже в очень большом количестве, а в школах и детских садах их нет. Отчего ни чиновникам, ни политикам, ни ИХ детям ничто по большому счёту не угрожает, даже если забыть об их личной охране, которую ой, как не стоит сбрасывать со счетов, а прочих детей можно убивать сколько угодно.

Этим, судя по всему, все отечественные психи и занимаются. Кого из детей, кто им на пути попадётся, застрелят. Кого зарежут. Кого взорвут — такое тоже бывало. Ну, выразит начальство скорбь неизъяснимую, денег чутка семьям погибших и раненых раздаст, в очередной раз очередные меры примет, которые никого ни от чего не спасут, и затихнет всё до следующего раза, который не за горами. А виновных назначат, непременно найдут и с ними проведут суровую и бескомпромиссную борьбу, толку от которой будет ноль и результатов ноль. Что до морального удовлетворения, по части того, что вот, очередные говоруны на очередных говорильнях воду в ступах перетолкли и вся эта гора родила свою мышь… Делом надо заниматься. Делом. А не имитацией его, именуемой всякими сложными терминами. Но, судя по всему, окончательно разучились. А может и просто не хотят…