Направленная энергия и русские рептилоиды

Гениальное сообщение «Нью-Йорк Таймс», что у некоторых представителей США за рубежом было выявлено повреждение мозга, радует своей искренностью, непосредственностью и редкой для этой газеты точностью формулировок. Именно это автор всегда и подозревал, слушая речи очень и очень многих американских дипломатов и наблюдая за тем, как те себя ведут. Газета, впрочем, далее раскручивает тему «направленной энергии», предусмотрительно не останавливаясь на том, что это, собственно, такое. Наверное, что-то из арсенала рептилоидов или летучего макаронного монстра, у которого в Америке целая своя всамделишная церковь есть. Но читателю это не главное: «пипл хавает».

Естественно, повреждения всем перечисленным (без особых подробностей, чтобы враги их не идентифицировали) бедолагам были нанесены в странах, типа Кубы или Китая, с которыми Штаты давно или, как с Китаем, не так давно, в контрах. Естественно, главный подозреваемый во всех бедах — Россия. Как, почему, с какого бодуна журналисты и их источники информации, если они вообще существовали, а не сами «гиены пера» это всё придумали, пришли к такому выводу, не сообщается. Да и правильно. Не было бы России, были бы марсиане. Или Ктулху (спасибо Лавкрафту). Или зомби, которых оживили на далёком-далёком острове жрецы культа вуду из числа агентов мирового коммунизма. Или сионизма. Или нацизма. В общем, кто на данный момент в Америке у публики и прессы был бы особенно не в фаворе.

Штаты так устроены и обижаться на них, всё равно, что злиться на великовозрастного дебила, который ведёт себя, как дебил за то, что он дебил. Поставить ему диагноз — да. Лечить — да. Обезопасить от него нормальных людей — да. Изолировать его от общества, в конце концов, — да. Впрочем, с последним американское начальство и само с успехом справляется. Такая агония здравого смысла… Единственное, что в истории с «направленной энергией» смущает: некоторые из психов-дипломатов почувствовали себя плохо в самих Соединённых Штатах. С одной несчастной, к примеру, это произошло во время прогулки с собакой в самом Вашингтоне — цитадели демократии и оплоте мировой стабильности…

Как это могло произойти при участии Кубы, Китая или России, газета не сообщает. Наверное, всё-таки зомби… Впрочем, никаких подробностей о породе, возрасте и состоянии здоровья собаки тоже не приводится. Можно лишь надеяться, что у неё всё хорошо и проблемы хозяйки не сказались на несчастном невинном животном. Разве что, вражеские агенты, которыми, судя по всему, полон не только мир за пределами Соединённых Штатов, но и их собственная территория, включая столицу — цитадель американской политики и дипломатии, придумали специальную диверсионную энергетическую программу, разрушительно воздействующую на принадлежащих дипломатам собак. Гадить они теперь будут в три раза чаще, что ли…

Тема интересная и при должной раскрутке чрезвычайно плодотворная. Следов, естественно, никаких нет. Доказательств нет и быть не может, да и что доказывать?! Самое время вводить очередные санкции. А уж против одной России, или как карта ляжет, не столь важно. И, кстати, почему от “направленной энергии” одни только американские дипломаты пострадали? А чиновники и политики? Там, судя по всему, можно весь Конгресс госпитализировать: обе палаты, чохом. Белый дом во главе с президентом на госпитализацию и без того напрашивается, а уж случись с ним что… Он же не зря, бедолага, спотыкается на ровном месте и несёт невесть что. Путин ему почему здоровья пожелал? Наверное, знает то, про что «Нью-Йорк Таймс» только-только начала догадываться…

В общем, всё, как в песне у Гайдая в «Бриллиантовой руке»: «Страшно, аж жуть». Как там профессор Преображенский булгаковский советовал, насчёт того, чтоб «не читать до обеда советских газет»? Вот и американские читать не надо. И сон будет спокойней, и пищеварение. Свежий воздух, кисломолочные продукты, творог, сырнички по утрам, чай с мятой вечером… Никакой прессы, никаких химических лекарств, столь популярных у американцев, не перерабатывать, спальню проветривать на ночь, много не курить, ни в коем случае не принимать наркотики, антидепрессанты и прочую любимую ими дрянь. Можно перед сном рюмочку хорошего коньяку, но только одну, без излишеств. А то мало ли что…

Всё пройдёт. И у дипломатов. И у журналистов. В конце концов, их тоже можно вылечить. А для полного расслабления нервов — перестать заниматься чушью, не заморачиваться бесконечными поисками внутренних и внешних врагов, отстать от Трампа, Путина, Си и всех остальных, которые никак не слушаются Байдена, Харрис, Блинкена и всех тех, кто в Америке у власти или ещё придёт к власти, но почему-то упорно руководствуются не их занудными, хотя и пафосными лекциями о том, как надо себя вести, а своими собственными идеями и интересами… Были бы проще, ребята, может к ним бы кто и потянулся. А так… Ну, а если головы у них болят, пускай лечатся. На это и скидку можно сделать. Хоть не писаются пока на публике, и то хорошо…