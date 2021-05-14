Оружейное закручивание гаек до полного исчезновения

Золотов и Путин обсудили перспективы развития рынка гражданского оружия. Ведь если опустить трагический повод, именно в этом заключается содержание беседы между президентом и главой Росгвардии.

После фактического рецидива керченского шутинга 2018 года единственное, что стоило бы обсуждать – это, так сказать, кадровый вопрос относительно руководства Росгвардии, но власть в России, как известно, работает иначе, поэтому никто не удивился «награждению непричастных и наказанию невиновных».

Судя по разговору, Виктор Золотов бесконечно устал от всего того «геморроя», сопровождающего регулировку и контроль за гражданским оружием – наград никаких, доход копеечный, а наказать могут серьëзно. Поэтому вместо долгожданной либерализации любителей законно пострелять ждëт постепенное закручивание гаек до полного исчезновения.

Отдадим должное – до откровенного маразма в виде запрета маломощной пневматики дело не дошло, всë-таки и Путин, и Золотов в оружии разбираются (возможно, что даже любят), но ограничения анонсированы зверские. Самое главное – полуавтоматическое гладкоствольное оружие приравнено к нарезному, т.е. возможность получения появится после 5 лет владения простым «гладким». На сегодняшний день это однозарядные ружья, двустволки, помпы и болтовые карабины т.н. «огражданенных» калибров 366, 345 и 9,6/53 Lancaster. В переводе с оружейного, данная мера означает медленное убийство прежде всего отечественных производителей гражданского орудия, все эти «Сайги», «Вепри», TG2, 3 и так далее, в том числе и произведенных Концерном Калашникова.

Перевод справок «в лоно Минздрава» едва ли приведет к улучшению качества диагностики, а вот к росту очередей и оплаты услуг – обязательно. Даже в существующих реалиях необходимые формы медсправок выдаются исключительно в минздравовских диспансерах и за деньги, а где взять ресурсы и персонал для оруженых медкомиссий глава Росгвардии не пояснил.

Зато можно быть уверенным в одном – курсы молодого бойца для получения охотничьего билета (сейчас охотбилет можно заказать бесплатно на госуслугах) и психологическое тестирование точно будут 1) платными и 2) организованными на базе Росгвардии. А иначе смысл был это всë с Росгвардией затевать? «Работать» что ли?