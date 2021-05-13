Госкомиссия одобрила кандидатуры режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд для полета на МКС, где они проведут съемки фильма «Вызов», сообщили в пресс-службе «Первого канала».

Снова произнести ставшую банальностью фразу «Юра, мы все просрали» не поворачивается язык. Это — много хуже. Это — какой-то наркотический постмодернизм.

Словно Рогозину вколотили в голову теллуриевый гвоздь® и сначала главу Роскосмоса накрыло жаждой слагать песни и баллады, а теперь он воплотился в образе Джеймса Кэмерона, который решил сделать римейк «Чужого».

Если бы Дмитрий Олегович занимал в корпорации должность «креативного директора», то и ладно. Но ведь он — гендиректор. Он — так сказать реинкарнация Сергея Павловича Королева.

Скажите, какие времена, такие и королёвы? Очень может быть…