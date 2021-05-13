…Закрывая тему. Тут, в связи с событиями в Израиле, где большая замятня произошла, на которой ХАМАС свои вопросы противостояния с ФАТХом решает, ФАТХ свои, а борющиеся за власть израильские политики свои, автор некоторые оценки уже дал. Однако уточнить и конкретизировать стоит. А то все, кому надо и не надо, из огня каштаны чужими руками загребают, Израиль под обстрелом, Газа под ответным обстрелом, Лод, Рамла и Иерусалим охвачены волнениями, и ситуация обещает только ухудшиться. И серьёзно. Говоря проще, крови прольётся ещё много и вопросов к дееспособности демократии, как системы, пригодной для Ближнего Востока, возникает ещё больше. Причём демократии как израильской, так и палестинской.

Справедливости в ней нет ни на грош. Да и с элементарными мозгами у тех, кто её олицетворяет и представляет, негусто. Причём с обеих сторон. Поскольку, если в результате реализации самых, что ни на есть демократических процедур, гибнут дети, притом, что превосходно известны все те люди, которые именно с прицелом на это и взорвут ситуацию (благо, некоторых из них уже отправили в гости к их Создателю, что справедливо, но более, чем запоздало), может, в самой основе всей этой системы, что-то заложено не то? Или она для этой местности и населяющих её людей не годится? Вот, жили бы они в Швейцарии, где гористый воздух и кругом сплошные французы… По Бабелю. Хотя, как же можно! Демократия — это наше всё. Священная корова. Эталон. Зар-раза…

Видимо, интуитивно почувствовав, что что-то в происходящем сильно не то, Рамзан Кадыров выступил с инициативой, насчёт извинений Израиля перед палестинцами, что с одной стороны повторяет его же слова насчёт давней ситуации с Бирмой и рохинджа, а с другой вписывает его в общеисламский хор современного мира, для чего у него, как у видного представителя этого самого мира, свои резоны. Со своей стороны, оценив происходящее с позиции государства, которое противники его существования, откровенно радуясь происходящему, обстреливают извне и взрывают изнутри на расовой и религиозной основе, что и новейшей истории Росии не чуждо, Кремль отметил, что это НЕ позиция нашей страны, как таковой. Ну, разберёмся.

Чего все хотели и что в итоге вышло, вопрос особый. Формально все правы. Изначально с чего началось? С выселения палестинцев, живших в захваченных ими домах в районе Шейх-Джерах с 50-х, когда там иорданцы командовали, на птичьих правах? Ну, дома эти у владельцев откупили, суд постановил, полиция пришла и выселила? Ага. Всё по закону? Ну, по закону. А что под самый Ид-аль-Фитр, так кто там станет разбираться… Наверное, такая логика была. Идиотская, как это всегда и бывает. Точно такая же, как у тунисских полицейских, которые перед началом «арабской весны» лоток с фруктами у бедолаги, который ими без лицензии торговал, отобрали, или у сирийских полицейских в Деръаа, перед началом тамошней гражданской войны.

Дурак всегда на букву закона ссылается, духа его он не чувствует и чувствовать не обязан. И ведь формально он прав. Потом кого-то убивают, кого-то свергают, а то и страна разваливается, поскольку все игроки начинают использовать ситуацию в собственных, как всегда корыстных интересах, а ума у них не сильно много… И тут не в том дело, кто прав, кто нет. Все по-своему правы и никому от правоты их лучше не становится, а когда одна правота накладывается на другую, так и вообще кровью все захлёбываются, как сейчас у палестинцев с израильтянами происходит и дальше будет происходить. И, главное, советуй тут, не советуй… Да и извинения помогут, как мёртвому припарки. Как совет Кадырову перед осетинами за вайнахов в память о Беслане извиняться.

Два народа. Одна земля. Кровью написанная история отношений. Какие извинения?! Армяне и азербайджанцы — ни Сумгаит, ни Ходжалы никто никому не забудет. А по Карабаху в целом, вообще тема особая. Осетины и вайнахи и те же осетины и грузины. Грузины и абхазы. Армяне и турки. Турки и греки. Или курды. И, кстати, те же курды и арабы… Или есть кто-то наверху из-под кого не выскочишь, свои мелкие драки вести, или оставляй их всех в покое, пока одни других не замнут и свои правила игры для всех не установят. Не бывает ничего другого. Что до извинений, лучше бы выселенным из Шейх-Джераха людям жильё какое предоставили. …И всё-таки, какой кретин их именно под Ид-аль-Фитр выселить решил? Удавить бы этого идиота!