Казанская трагедия запустила повсеместную законодательную чесотку. Политикам и депутатам разных уровней так хочется что-то запретить, что «кушать не могут». Владельцев оружия хотят обязать докладывать о всех перемещениях с оружием, а в число оружия, получаемого по лицензии, видимо, собираются включить и самую продаваемую пневматику Во всяком случае именно так выглядит предложение ввести административную ответственность за незаконный оборот пневматики с дульной энергией до 7,5 Дж и ношение холодного оружия для самообороны.

Как часто в таких случаях говорят, «вы лучше …. себе запретите». Существующих сейчас по закону полтора месяца «от заявления до патрона» было бы вполне достаточно для всесторонней проверки заявителей, будь на то обученный личный состав, правовой и информационный инструментарий, а вместе с ними и соответствующая воля контролирующих органов.

Но даже с самым совершенным или максимально ограничительным законодательство ловить будет нечего, пока правовой нигилизм транслируется по федеральным каналам. Не далее как этой ночью по телеканалу НТВ прошел показ сериала «Линия огня». На 22:15 шестой серии персонаж сериала в присутствии несовершеннолетней ведет стрельбу из пистолетов по бутылкам. Оружие ограниченного поражения явно приобретено в соответствии с законом, так как в кадре особо подчеркивается, что пистолеты «не настоящие, а травматы», но все дальнейшие действия, будучи зафиксированными органами внутренних дел, привели бы к неотвратимой конфискации и запрету на ношение – стрельба ведëтся вне определенных законом мест (заброшенный завод – не тир и не стрельбище), кроме того, через 30 секунд ствол окажется в руках несовершеннолетней (а даже если бы и совершеннолетнего – нынешние положения закона запрещают передачу оружия). К чему приводит такое отношение к закону и оружию зритель узнает уже в следующей серии – ребенок откроет огонь на поражение по хулиганам. Из чужого пистолета и с явным превышением границ необходимой обороны, закрепленных в соответствующей статье 37 УК РФ.

Ещë раз отметим – будь это настоящий ПМ, любому зрителю сразу было бы понятно, что ситуация в фильме уже заведомо нарушает закон.

Но в восприятии обывателя, не особо знакомого с нюансами закона, травмат/ОООП является оружием «в правовом поле», в то время как в кадре с оружем происходит полное правовое непотребство. Так может быть перед тем, как запрещать, стоит начать учить? Если не устройство АК-47, то хотя бы законы.