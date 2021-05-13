Праздник на дворе. У нас его отмечают, как Ураза-Байрам (интересная лингвистически персидско-турецкая конструкция), у арабов как Ид-аль-Фитр… В общем, Праздник Разговения. Заканчивается священный для всех мусульман месяц Рамадан с его постом, наступает первый день праздника Шавваль. Верующие молятся, благо с чем-с чем, но с мечетями теперь, как и с храмами других конфессий, в стране дефицита нет, раздают традиционную помощь нуждающимся — Закят (у евреев это Цдака, слово родственное, понятие тождественное), продуктами, а у приверженцев ханафитского мазхаба и деньгами, пируют после долгого воздержания… В общем, хороший праздник.

Отмечают его с 624 года — это один из самых древних и на сегодня один из самых распространённых праздников в мире. Ходят в гости и сами принимают гостей, детям подарки и сладости раздают, поздравляют друг друга арабским «Ид мубарак»… В России, к слову, это в целом ряде регионов, в которых ислам — традиционная религия, официальный праздник. К сведению всех тех, для кого традиции соседей — лишний повод для раздражения, просто исходя из того, что незнакомые им люди поздравляют друг друга с неизвестным им праздником, говоря при этом на неизвестном им языке… Хотя сложно это, что ли, за соседа порадоваться? Сегодня ты за него, завтра он за тебя, послезавтра вы вместе за кого-нибудь третьего…

Ну, впрочем, наверное, сложно. Природа у нас такая, что ли? Помнится, был у автора старенький сосед, отставной полковник с тяжёлым характером, который специально ходил в расположенный в их доме халяльный магазин ругаться, что они там свинину не продают. Продавцы его все знали и уже даже не обижались: понимали, что одинокий старик, поговорить особо не с кем, покомандовать некем, а с женой особо не поругаешься — она его так в ответ на выход налаживала… Вот у него единственная отдушина и была, к ним приставать. Бывает. Старэ, шо малэ. И ведь у всех так, без исключения, и все мы к такому возрасту и состоянию здоровья придём, кто доживёт, конечно. Но пока мы ещё бодры, что думать о грустном? Праздник же! Так что: Ид мубарак!