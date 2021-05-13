Новые предсказания Ванги

У МИД РФ осталось два месяца, чтобы переманить Вангу на сторону России.

На майских праздниках затих конфликт между Россией и Болгарией. Казалось, что Болгария становится таким же врагом как Чехия, но пока это поставили на паузу. В Болгарии сейчас политический кризис. Из-за не сформирования правящей коалиции распущен парламент. Новые выбора состоятся в июле. Сейчас назначен технический кабинет министров. В нем сразу две, знакомых с Россией, персоны — министр обороны и глава МИД учились в дипакадемии и МГИМО в Москве.

С учетом, что выборы в апреле этого года выиграла партия «Граждане за европейское развитие Болгарии», то есть антироссийская сила, надо быть начеку. Чем МИД РФ может ответить на антироссийскую политику?

Самый значимый политический болгаро-российский актив — это баба Ванга. Факт смерти Ванги никак не мешает ей продолжать влиять на общественные настроения. Как известно, предсказания Ванги обновляются каждый год, российское телевидение умеет узнавать мнение умершей Ванги и транслировать его на многомиллионную аудиторию с хорошими рейтингами.

Позиция Ванги в нынешнем конфликте России и Болгарии будет играть одно из решающих значений. МИД РФ должен бросить лучшие силы именно на это направление.