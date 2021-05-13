{ 13 мая 2021 }

Самое большое зло нынешнего государственного порядка

Рубрики: [Фейсбук]  

Самое большое зло нынешнего государственного порядка — это застройка.

Абсолютно безумная, наркоманская идея, что население всей России надо согнать в десять супергородов, и прежде всего в Москву, а до этого и деньги всей России надо сосредоточить в Москве — и еще нескольких центрах.

А дальше — строить и строить коробки и башни, воспроизводя здесь азиатскую, а не европейскую среду обитания. Дорогие башни для парвеню со средствами — снося подчистую всю старую «рядовую» архитектуру, кроме некоторых знаменитых и защищенных памятников, — и много-много дешевых коробок для тех, у кого ресурсов поменьше.

Ну а когда гетто построены — выгодополучатели этого дела машут родине ручкой и уезжают именно в те края, где город не должен «развиваться», и где вместо «динамики» и «современности» — ценят стены, увитые плющом, магазинчики, открытые по сто лет на одном месте, и блаженную тишину.

Нет смысла лишний раз рассказывать про весь тот вред, который нескончаемая централизация, укрупнение и коробко-строительство наносит эстетике и этике нашей жизни.

Застройщикам и их друзьям в кабинетах — наплевать, а тем несчастным людям, которых они гонят и гонят на бывшие совхозные поля, где для них уже готовы 40 метров на 26 этаже, — им не до этого, они бьются за свое место под жестокой русской луной и возможность иметь не двести долларов в месяц, а тысячу, и ту скромную, но все же заманчивую перспективу, что у них есть в «агломерации» — по сравнению с разрухой тех мест, откуда они приехали.

Но все же есть одно соображение, которое хотелось бы запихнуть в уши большим начальникам, когда бы они могли слышать.

Дело в том, что застройщики и их вельможные друзья — упорно импортируют в Москву и «младшие» мегаполисы Питера, Еката и Ко революцию.

Откуда вообще берется революция?

Как минимум, из двух обстоятельств: переизбытка молодежи и эффекта обманутых ожиданий.

Нестабильности нужны гормоны. И, если вся большая Россия — это страна почти что пожилая, то именно те «агломерации», которые с таким упоением планируют девелоперы, — это специальные заповедники, где всем — двадцать пять. Пенсионеры-то никуда не поедут, останутся со своим телевизором и чайным грибом, а поедет — кто?

Правильно, тот самый зеленый и умственно девственный человек, которого с легкостью вербуют борцы с кровавым режимом.

И застройщики делают все, чтобы таких людей оказалось как можно больше — и еще больше, и еще, — на территории, которая критически близка к Кремлю и прочему Смольному-Зимнему.

Зачем?

Казалось бы, даже спящему под снегом ежику понятно, что государственная безопасность требует рассредоточить молодых людей по стране, распределить их по провинциальным кампусам, заинтересовать их жизнью дома — где-то там, «далеко», ну а чуть позже, когда придет время жениться и обустраиваться — а вот тут как раз и работает второе правило революции.

Безнадежно нищие и занятые выживанием люди — никого не свергают и не производят опасность для существующего строя, только для обывателя в ночной подворотне.

Зато политическая опасность исходит от людей, которые считают, что им «почти что дали, но все-таки не дали».

От тех, у кого есть три рубля, но они уверены, что у них должны быть пять, и страшно огорчены, что эти пять — вроде бы были так близко, но — нет, увы.

От тех, кого поманили воображаемой перспективой «большой жизни», а перспектива та оказалась квартиркой в гетто, и вечной пробкой, и вечной давкой в метро, и чувством вроде бы образованного и благополучного, но — люмпенства и потерянности.

А если бы вместо этого консервного ада, если бы вместо нашей версии блм-ных «проджектов» — Россия строила бы частные дома, и поощряла бы новый взрослеющий народ к ощущению хозяев, а не люмпенов, — навальные остались бы без своей паствы.

Потому что хозяева не бегают по улицам, не машут фонариками и не ждут хаоса как двери в другую жизнь.

Хозяева собственных домов, и земли, и автомобилей — а не коливингов, коворкингов и велосипедов, — хотят неизменности, хотят крепких основ бытия, тех, что с метлой и газонокосилкой, а не геттобудетсвободным.

Но чиновники и застройщики категорически не желают видеть здесь такой народ, такой стиль, такое жилье.

Хотят люмпенов и революцию.

Потому что только на фоне обвального удешевления, одичания, омоложения и тотальной коробкизации мира вокруг — можно нажить не какой-нибудь жалкий миллион, а миллиард.

Чем больше напихаешь, чем хуже наляпаешь — тем скорее сам сможешь свалить туда, где выбрали хозяйский путь, плющ и столетние магазины.

Ну а к чему все это приведет там, откуда ты вовремя выбрался с миллиардом в потной ладошке, — не все ли равно?

И все же кому-то придется и остаться, и отвечать за всех сразу — перед этой все прибывающей и прибывающей толпой, что однажды таки закипит в этом бетонном котле.

Так не лучше ли остановиться — и перестать колоться в вену агломерациями, мегаполисами и тридцатью этажами?

Глупый вопрос.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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