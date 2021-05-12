Очень перспективная идея: американских разведчиков по всему миру, в том числе на территории самих Соединённых Штатов, облучали «направленной энергией». Кто — непонятно, но пока под подозрением Россия и Китай. Что такое «направленная энергия» тоже непонятно, но для обывателей, журналистов и конгрессменов звучит достаточно зловеще, так что термин явно закрепится. Что до России, подозревается ГРУ. Про Петрова и Боширова пока ничего не ясно: то ли они звёздно-полосатым разведчикам всё это и обеспечивали, то ли в других местах планеты заняты были такими же чёрными-пречёрными делами, но скоро, наверное, напишут и про них. Так что самое время против России очередные санкции вводить.

Представив себе гипотетический гиперболоид имени ГРУ, которое, вместо инженера Гарина из книги Алексея Толстого, ввело в ступор и глубокую печаль американскую разведку, погружаешься в мир низкопробной шпионской литературы времён начала холодной войны. Впрочем, что делать, если мы опять по самые уши в новой холодной войне, причём не по собственной инициативе, и сделать с этим ничего нельзя. Немного противно. Немного странно. Очень смешно. Никакого желания кому-то из скорбных духом и телом американцев сочувствовать. Скорее наоборот. Притом, что явно больные на всю голову люди. Человеческая психика — материя хрупкая. А с учётом накала страстей по поводу России в американской прессе…

Нет, понятно, что это, может быть, и не мы, а, скажем, Китай. Или вообще гигантские кальмары. Опять же, дельфины под подозрением. Умные слишком и свистят. Вполне могли оказать воздействие, если хотели. К примеру, договорились с ГРУ, получили спецпаёк из свежей скумбрии и пошли вразнос. А пришельцы?! Кто сказал, что это не начало вторжения из космоса? Умники из НАСА хотели контакта с инопланетянами? Хотели. Их предупреждали, чем всё это может закончиться? Предупреждали. Ну, а теперь на кого обижаться? Можно «День независимости» пересматривать… Невольно гордость охватывает за наше ГРУ. Как же этих ребят в Америке боятся, что любую свою хворобу на них сваливают! Так и надо держать курс!