Хорошие книги про животных

Вспомнились тут ненароком книги про животных, благодаря которым на всю жизнь полюбил всё, что связано с природой. С детства их читал. Сначала мама подсовывала, потом сам начал покупать… Понятно, что все не перечислишь, но вдруг кому для внуков пригодится? Ну, сказки, сказки и ещё раз сказки. Украинские (толстенный розовый том до сих пор где-то стоит), русские, грузинские, узбекские, английские, французские, персидские… Умные, хитрые, наивные, глуповатые, смешные и страшные — сколько их было! Но это для начала. Читать научился рано, так что лет с пяти с книгами не расставался. Интересно, можно ли считать «Гарри Поттера» книгой из этой категории, с учётом того, что там сов больше, чем в любом лесу? А «Чебурашку»?

«Маугли» и «Винни-Пух» — понятно. Очень зверолюбивые книги и переведены были великолепно. Если не считать того, что в наших переводах старый холостяк Багира, приятель Балу, которые на пару образовывали сверхпривычный для англичан тандем пожилых джентльменов, эдакую пару неразлучных друзей, вроде Холмса и доктора Ватсона, превратился в изящную, хотя и опасную даму, а филин из «Пуха», также сменив пол, стал совой… Ну, конечно Бианки и Сетон-Томпсон. Всё, без исключения. Джек Лондон. «Белый клык», «Зов предков», «Майкл, брат Джерри» и «Джерри островитянин». Весь Даррелл, начиная с «Обетованного ковчега», который нашёл на книжной полке у дальних родственников в Ленинграде, в 1970-м.

Ян Грабовский. «Муха с капризами», из которой родилась и на всю жизнь осталась любовь к пекинесам. Серая Сова. «Саджо и её бобры». Гавриил Троепольский. «Белый Бим, чёрное ухо» — одна из самых трагичных, пробирающих до глубины души книг в русской литературе. Какая уж там тургеневская «Муму»… Глухонемого Герасима, который сначала свою собачку утопил, а уж потом от барыни сбежал, поколения детей ненавидят. Ну, чеховская «Каштанка» и купринский «Белый пудель». Кервуд, Гржимек, Эллиот, Хантер, Корбетт с его тиграми-людоедами… И так далее, и тому подобное. Их потом столько выпустили, только успевай покупать. С другой стороны, может быть, внуки их когда-нибудь прочитают? Вряд ли, конечно. Отвлекает телевизор, игры компьютерные и прочая суета.

Море книг дома. Всё лучшее, что только можно было достать за несколько десятилетий. У родителей было два шкафа — кое что даже сохранилось со старых, довоенных времён, а десятка два, так даже со времён дореволюционных. Ну, а остальное покупал уже сам. Особенный расцвет книгоиздата пошёл в 90-е, сначала на плохой бумаге, но в хороших переводах: то, что годами переводили для себя, в стол, и вдруг настали времена, когда книга пошла. Причём многое сразу сериями, с хорошими иллюстрациями и обложками. Чушь это, что мы были великой книжной страной. Мы ей и остались. Хотя деньги по нынешним временам для многих дороже хорошей библиотеки, а уж как наши «новорусские» всех национальностей до лимузинов, яхт и вилл добрались… Ну — и это пройдёт!