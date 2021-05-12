Праздничный траур, интеллектуалы и публика

Освистали и зашикали зрители в Улан-Удэ вечер, подготовленный оперным театром к 9 мая. Причём, что особенно шокировало организаторов, недовольство столь ярко выразили не молодые хулиганы, а люди пожилые, а то и старики. Нет, понятно, что нехорошо это. Понятно, что начальство хотело, как лучше. Но понятно и то, что провалилось так, как мало кто мало где в последнее время проваливался. И тут дурней дурного надо быть, чтобы публику обвинять. На себя сначала надо оборотиться.

Парадоксальным образом, в Улан-Удэ, на краю географии, в полной мере попытались реализовать новейшие столичные рекомендации, с которыми отечественные деятели культуры и косящая под них золотая молодёжь, годами на всех медиаплатформах выступают, пропихивая незамысловатую идею насчёт того, что 9 мая радоваться нельзя, а надо непременно скорбеть. И чем трагичнее, тем лучше. Вот, скорби в Улан-Удэ было много. Да что там! Ничего не было, кроме скорби. Отсюда и результат.

Письма с фронта можно читать по-разному. Но чтобы превращать это в нуднейшую скукоту, от которой нормальный зритель взвоет, надо иметь очень большой талант. Точнее, очень большое отсутствие таланта и чувства меры, которые никакие добрые намерения не заменят. Ими, как известно, вымощена дорога в ад. Ну, так оно и оказалось. В камерной обстановке, среди единомышленников, которые специально собрались для того, чтобы надорвать душу, оно бы, наверняка, прошло на-ура. Но не в театральном зале.

Опять же, музыка Шостаковича для знатока — героическая, торжественная и даже великая. Как и Шнитке. И массы других композиторов, которых слушать ради получения удовольствия бесполезно: они для другого писали. Так что никакого праздничного настроения у публики вечер не создал. Ровно наоборот. Люди пришли на праздник. Им предъявили сплошную, непроглядную тьму, расстроив до крайности. Так что, если организаторов не побили — уже хорошо. В старые бы времена…

Осмелимся предположить, что так будет и впредь. У людей праздник, ты им его, преисполненный лучших намерений, или просто что-то где-то услышав и проникшись, портишь, и после этого не обижайся. А кто ты, насколько известен и любим публикой, неважно. Перестанут любить, опомниться не успеешь. Это как с Крымом было. Кто-то на загогулины по его поводу звёзд разной величины и возраста не обратил внимания, а кого-то с тех пор от них воротит, видеть и слышать прежних любимцев не может.

А ведь это не возвращение в состав России Крыма — это День Победы! И он, хоть сто раз со слезами на глазах, но именно праздник, которых в нашей истории и без того негусто. И если теперь последний забирать… Не прощают люди обманутых надежд. А ведь они в театр шли, надеясь не на то, что их так опустят. Да-да, именно опустят. Лишат последних крох оптимизма, испортят вечер и ещё напоследок Шостаковичем придавят, как могильной плитой, уж в каком исполнении, Б-г весть.

Откроем чудным интеллектуалам, преисполненным благих пожеланий, грустную истину. Не все в этом мире любят то, что нравится им. Отчего Сталин — умный Сталин, коварный, жестокий, но великий знаток человеческих душ, в войну столько комедий на экран выпустил… Да и позднее, не случайно сформировалась за несколько послевоенных десятилетий целая песенно-музыкальная культура, которую руководство театра в Улан-Удэ решило проигнорировать. Ну, публика в ответ проигнорировала их самих.

Сколько ни старайся в России, культ итогов войны, как всеобщего траура, внедрить не удастся, откуда к людям ни подбирайся. Тема понятная, для ослабления государства, уж какое оно у нас есть, самая та. Но не прокатывает. Инстинктивно от этого народ воротит, как от открытой могилы или прозекторской. Да, память о трагедиях нужна. Да, всем сестрам надо раздать по серьгам. Но в правильное время и в правильной форме. И уж совершенно точно, не 9 мая и не на праздничном вечере, где будет что угодно, кроме праздника. Вот и освистали…