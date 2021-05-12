Кровавая жатва

Все разговоры про справки, обследования, диагнозы головы и так далее призваны отвести от одного очевидного факта. Казанский и керченский шутинг не просто совершены как под копирку – они идентичны. В полном соответствии с процедурой два подростка оформляют лицензию, покупают один и тот же ствол (стоит поискать в библиотеке «Над пропастью во ржи»), после чего столь же законно получают РОХа, приобретают боеприпасы и отправляются на кровавую жатву. Как Терминатор, только с паспортом гражданина РФ.

Сбой системы происходит в одном и том же месте – на точке входа. Не в процессе владения, как было с поехавшим стрелком в элитном посëлке, а в самом-самом начале.

Мало кто знает, но российское законодательство об оружие делает из законного владельца самого законопослушного гражданина. Точь-в-точь как в Америке, только там три страйка, а в России два – двух административных правонарушений достаточно, чтобы на длительное время расстатьс со своими весьма недешëвыми игрушками. Вот и во вчерашнем происшествии большинство внимательных владельцев разглядели два безусловных повода к лишению – разгуливание с оружием в городе и хранение не по месту регистрации (убийца не жил вместе с родителями, оружие же должно храниться «по прописке»).

Да и самих российских силовиков нельзя обвинить в попустительстве, скорее наоборот – оборот оружия является сферой особого внимания. ФСБ «любит» проверять закупщиков различного оборудования для сборки патронов, такого как прессы, матрицы и, разумеется, порох, пули, дробь и картечь. У Росгвардии голова третий месяц забита участниками зимних митингов – многие задержанные оказались законными владельцами как минимум травматов, а это значит, что следующая административка станет для них последней. И здесь уже как повезет с инспектором – а хороший инспектор найдет до чего докопаться.

И вроде бы, с одной стороны, звучат крики «куда смотрит полиция», но, с другой же, органы внутренних дел в первый раз узнали о подозреваемом только тогда, когда выехали по «тревожной кнопке» к школе №175. Пока МВД, Минздрав, ФСБ, НАК («это же терроризм»©), Росгвардия были заняты другими важными делами, казанское «дитя 11 сентября» прошмыгнуло незамеченным «между пальцев» и сделало то, что хотело и как хотело. И никто ему не смог в этом помешать. И не смог бы.