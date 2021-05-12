Трагедия в школе, в Казани, в очередной раз поставила массу вопросов, часть которых, наверное, решат (по ужесточению оборота оружия, раз уж Путин этим лично озаботился — точно), а часть решать никто не будет. Та же смертная казнь, о которой народ начальству все мозги проел. Ну, сказал о возвращении её в практику, хотя бы за убийство детей Миронов, и что? Мы же гуманные. Мы по пути в Европу невесть на кой дьявол движемся, куда бы этот путь ни вёл — хоть в ад ко всем чертям. Мы соглашения с ними подписывали. Из тех, которые для нас опасны с военной точки зрения мы выйти можем, как сейчас из полностью исчерпавшего себя Договора по открытому небу, а из этих — никак. Подумаешь, жизни каких-то детей. Не начальства же это дети.

Ну — это обсуждать бесполезно. Не будут у нас страну от вурдалаков зачищать. Ни от убийц и насильников, ни от педофилов и садистов, ни от всех прочих категорий всевозможной сволочи, которую у нас берегут, именуя этот беспредел, почему-то, гуманизацией наказаний. Прямо, то ли по Оруэллу, то ли по Данелии. Назови войну миром и радуйся, радуйся… Социально близких, что ли, таким изумительно извращённым образом, принимающие решения, защищают? Так что единственное, что людям остаётся, чтобы справедливость восторжествовала, прикончить убийцу на месте. Что они всё чаще делать и пытаются, понимая, что не на кого им надеяться. Начальство гуманизмом балуется, а уж адвокаты… Пашаев лучший пример.

Страшно жить, когда понимаешь, что никто не защитит твоё дитя. Да и если попытается воздать убийце по заслугам… С другой стороны, во всём мире так. Мы не одни катимся по наклонной. И в Израиле так, отчего там проще пристрелить террориста, чем его арестовывать. И во Франции, военные которой не случайно своему президенту про назревающую гражданскую войну говорят. И в Америке, где после дела Флойда и расцвета движения BLM полицейские толпами в отставку уходят. Законодательство, рассчитанное на преступников и помогающее ИМ творить их чёрные дела, не стоит ломаного гроша. Как и все те, кто его протащили в жизнь и им руководствуется. И тут нам не до соседей. Со своими бы убийцами разобраться…