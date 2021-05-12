Умная сила

Беда российской политики, как внешней, так и внутренней – абсолютное презрение у инструментам мягкой или, как сейчас принято выражаться, «умной» силы. Хамство вместо дипломатии, агрессия вместо компромиссов, «ну и что, что корова сдохла, зато у пиндосов – две» – где уж там найти место для стратегии win-win.

Вот и в деле продвижения российских вакцин метод «назло маме закручу газовый вентиль» работает как и должен работать, а именно – распугивает потенциальных покупателей.

Не секрет, что несмотря на российские новости, европейские страны как-то не торопятся с покупкой «Спутник V». Одной из немногочисленных покупателниц стала Северная Македония. И теперь еë customer experience может окончательно распугать остальных.

Как сообщает Bloomberg Россия должна была поставить 200 000 доз. Но на конец апреля было отгружено только 6 000. В числе возможных причин задержки указывают публичную позицию Македонии относительно Навального – в январе страна подписала декларацию с осуждением его задержания, а в марте выступила в поддержку введения санкций в отношении российских чиновников за нарушения прав человека.

Здесь было бы уместно задать вопрос РФПИ или тем, кто принимает такие «сильные решения» – вам всë же «шашечки» или ехать? Всë-таки третья волна, британский штамм, буквально, люди мрут, а вы до сих пор играетесь в «право сильного». И ладно бы с Германией или Турцией, так ведь нет же – с Северной Македонией, страной, которой Греция почти 30 лет запрещала называться собственным именем. Если это и есть реальный уровень российской «умной силы», то лучше уж и вправду танками, так хотя бы меньше позора.