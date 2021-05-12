О победе и трауре, победителях и тусовке, и немного о еврейском календаре

9 мая прошло? Прошло. Парад Победы был? Был. Лучше бы он, конечно, во всех тех столичных городах прошёл, для начала бывших братских советских, а потом и восточноевропейских республик, где сейчас последние ССовцы маршируют и их симпатизанты. Очень бы сохранению наследия Великой Отечественной войны способствовало. Но начальство «Северный поток — 2» достраивает, а до того поправки в Конституцию вводило. Не до того ему. Занято. По Донбассу едва-едва сподобилось начать людям, которые этого невесть сколько ждали, в упрощённом порядке гражданство России выдавать. Правда, для миротворческой операции в Карабахе нашлось у него время, и масштабные маневры провели, аж НАТО напряглось. Ну, теперь они на нашей границе свои проводить будут. В Эстонии.

При этом холодная война продолжается, как и не прекращалась. То цирк на конной тяге вокруг Навального, как могут, оживляют. То он узник совести, то нет, то опять узник. То его сподвижники народ на улицы зовут, то зовут, но сами не приходят, то между собой отношения выясняют. Плюс вечная унылая песнь евродипломатии: выпустите, да выпустите болезного. Не виноватый он, он сам к вам прилетел. Так и не прилетал бы, напрашивается резонный ответ, да очень уж у высокопоставленных американцев и европейцев, как они про Навального говорить начинают, лица прикольные становятся. Такие нагло-жалостливые… И ведь, наверное, наглые они всегда были: приучили мы их к этому, а жалостливость оттого, что понимают они, что их посылают, хоть и в вежливой форме, но далеко и надолго, а поверить в это никак не могут.

С другой стороны, раз уж мы пока такие, как есть: воинственные и склонные к драке, надо же это как-то погасить, лучше всего изнутри. Отчего внезапно так активизировались все, кому не лень, на тему того, что 9 мая, как праздник — это нехорошо, надо бы из него день скорби сделать. И парад отменить. Дорого, да и бронетехника чадит и гудит. А авиация над городом летит, так и вообще ревёт. Нет бы о ветеранах подумать… И тут и наши отметились, блогеры, инстаграммщицы и прочий нетрудовой народ информационно-болтологической сферы, и не наши, которые из ближнего зарубежья. В Казахстане вон, так социальные сети местные нацпатриоты на эту тему перебаламутили, заодно Назарбаева прикусывая… Ну, там после Белоруссии главный антироссийский фронт собирают.

Что до внутренних ресурсов, пошёл строем культурный и околокультурный, а скорее тусовочный народ, идеи метать. Прямо, как воблы на нерестилище. Не Москва, а весенняя Волга под Астраханью. И тут и дети звёзд с известными фамилиями и пустыми головами. И главный киноповар страны со внезапным стихотворным порывом — выпил, что ли, чрезмерно? И сама Ксения Анатольевна С., дочь и наследница бывшего для всего нашего нынешнего начальства главного городского головы, который их выпестовал и на наше большое счастье вырастил и на крыло поставил такими, как они есть. Эта вообще с гениальной по идиотизму идеей: День Победы превратить в День катастрофы, как Йом-Шоа в Израиле. И скорбеть, скорбеть… Ну, и, судя по всему, непременно нужен будет пост, как там в Йом-кипур.

Главное К.А.С. никто из тех, кто поумнее её (таких найти нетрудно) вовремя не сказал, что у израильтян-то как раз с победами и военными парадами в их честь всё нормально. И что День Победы у них всегда был — 9 мая (а не 8 мая, как на Западе), и с недавних пор он внесён не только в список государственных праздников, но и, согласно еврейскому летоисчислению, как 26 ияра, попал в религиозный календарь, под названием «День спасения и освобождения», каковой календарь был ради этого изменён впервые за 1800 с лишним лет! Так что День Победы теперь, как и все еврейские праздники, ушёл в вечность, что бы кто по его поводу ни писал и не говорил. Дай Б-г, не последняя победа в истории нашей страны. Вот для того, чтобы и впредь быть готовыми воевать и побеждать, и нужны и такие даты, и такие парады. Не более, чем.