{ 12 мая 2021 }

Не во всём успели покопаться, не всё призвали запретить

Рубрики: [Telegram]  

Депутаты по итогу вчерашнего дня смогли осветить традиционный пул ограничений, которые надо ввести после теракта в Казани.

В Госдуме и Совете Федерации предложили ужесточить контроль за оборотом оружия, поднять минимальный возраст, изменить список оружия, ввести требования службы в армии — это предложения в связи с экстренным совещанием у президента. Дальше пошло кто во что горазд:

Привлекать Росгвардию к охране школ, запретить анонимность в интернете и героизацию экстремизма, ужесточить контроль над видеоиграми с насилием, заблокировать Твиттер за обучение сборке бомб, запустить систему реагирующую на фразы-триггеры в соцсетях, создать общественные советы за телевидением, следить за соцсетями владельцев оружия, вернуть смертную казнь.

Не дошли депутаты до темы семьи — семейные отношения убийцы непонятны, а надо было предлагать оперативно. До работы психологов в учебных заведениях — лоббистов усилия психологической помощи нет, на этом тяжело заработать. До запрета музыки или аниме — не знали, что можно притянуть сюда Элджея из-за одной из фраз убийцы. Борьбы с митингами — к сожалению для депутатов, об отношении убийцы к Навальному ничего неизвестно. Неизвестно и об отношении к исламу, на что могли бы отреагировать хотя бы в ЛДПР. Не во всём успели покопаться, не всё призвали запретить

Методичка


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