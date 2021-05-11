О взаиморасчётах

Чрезвычайно здоровая идея чешского министра финансов потребовать от России компенсацию, размером не менее миллиарда крон за взрывы, произошедшие в 2014 году на их складах боеприпасов, радует своей непосредственностью и остроумием. Эх, Гашек не дожил… Вот он бы нынешнему чешскому руководству порадовался! С другой стороны, почему нет? Чехи считать умеют и всегда умели. Опять же, американцы их похвалят, а это по нынешним временам для них главное. И для чешских министров, и для польских, и для болгарских, и для всей прочей восточноевропейской и постсоветской гопоты, которая в очередь к звёздно-полосатым кураторам за вкусняшками выстроилась, и ждёт, чтобы за ухом почесали.

Там логика простая: чем хуже будут отношения между Москвой и Прагой, тем лучше. Чем глубже себя Чехия закопает, нарушая все приличия, нормы поведения и какие угодно практические резоны, тем больше выиграет вся та сволочь, которая заправляет в нынешнем Госдепартаменте США, от Нуланд до Блинкена. Они-то, лично, ничем не рискуют. Ну, да, подло и гнусно это всё, глупо и позорно. Но когда и где американская политика была другой? Когда и где те, кого американцы под себя подминали, вели себя иначе? Если мы Чехию волею исторических судеб опять возьмём под контроль, будут нам прислуживать. Немцы оккупируют, значит немцам — благо, не в первый раз в истории. Хоть марсиане. Очень принципиальные люди.

Ну, а поскольку дело на деньги пошло и счёт нам как бы выставлен, хотя пока и неофициально, спросим лишь: отчего так мало? Нет, миллиард крон цифра красивая, но в долларах звучит уже как-то несерьёзно. Вот миллиард долларов — это да. А ещё лучше, миллиард евро. И если местные суды не смогут вынести соответствующий приговор, обратиться в международные. Гаага, Стокгольм… Мы же вечно на международное право уповаем? Ну, нас этим правом только и оглоушивать. Тем более, в нашем собственном начальстве столько найдётся желающих поспособствовать за долю малую, сиротскую, “торжеству справедливости” за счёт собственной страны… Вот уж кого-кого, а начальство своё мы по этой части хорошо знаем.

Так что, вечер в хату, дорогие чехи! Теперь мы вам, оказывается, миллиард крон ваших будем вот-вот должны. Правда — это минимум. Министр финансов чешский может и не такую сумму озвучить. С них станется. И что тут можно этому противопоставить? Разве что, встречный иск. Вряд ли он Праге понравится, но начали эту игру не мы, так что и закончится она не на нашей половине поля. И это не про будущую европейскую войну, от которой мы по любому никуда не денемся, хоть как изворачиваться будем. Тогда придётся воевать, побеждать, восстанавливать контроль за всем, что только удастся и с ностальгией вспоминать всё то, что было когда-то на территориях, где это на тот момент будет уже бесполезно за полным отсутствием целесообразности.

Кому нужны руины, тем более радиоактивные? Вот, руководство наше, которое, при всех к нему претензиях, по большей части внешних, делает всё возможное, чтобы до этого дело не доводить, как может от такого рода конечного исхода истории той же Чехии и уходит. Спасибо ему и на этом. Сколько, в самом деле, зарядов нужно, чтобы от неё со всеми её министрами и членством в блоке НАТО не осталось ровно ничего? Так что пока, памятуя о том, что помимо дуры, которая там сидит на финансах, есть ещё Гавел и Клаус, а был и Фучик, и много других достойных людей, ограничимся устным ответом. Счёт нам хочет выставить министр чешских финансов? Ну, счёт, так счёт. Чего ж не посчитать. Раз пошла такая пьянка, можно и последний огурец на закусь напластать.

Обе мировые войны Чехия против нас была? Была. В Первую в качестве кузницы вооружений и военной техники Австро— Венгерской империи, во Вторую — Третьего рейха. Счёт ей имеем право выставить? Да ещё какой! Ладно. Про Гражданскую войну вспомним, про пленных чехословаков, которые нам полстраны переколбасили, пока на Дальний Восток уходили. Причём, даже не сосредотачиваясь на материальном ущербе, нанесённом российским тылам и гражданскому населению, где, кстати, сейчас золотой запас Российской империи, который именно они разграбили? И почему мемориалы, посвящённые ИХ памяти, памяти грабителей, насильников и убийц, ещё стоят там, где они куролесили? После того, как чехи НАШИ памятники посносили?

Одного только снесённого памятника маршалу Коневу достаточно было для того, чтобы были сравнены с землёй все те памятники, которые чехами и словаками у нас понаставлены. Но им так можно. Нельзя только нам… Ну, продолжим. Сколько стоило пребывание советских войск в Чехословакии за весь послевоенный период, пока их оттуда сдуру наши высшие начальники не вывели? Кто не понял: речь идёт о Горбачёве и Ельцине. Сколько стоил ввод наших войск и войск других стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968-м? И не надо всплескивать руками и возмущаться. Если уж нам чехи выкатывают счета, надо быть полными идиотами, чтобы не ответить так, как они этого заслуживают, причём с процентами. Пожалуй, им всей страны не хватит, чтоб с нами расплатиться…