Попытка США выстроить отношения с Китаем «с чистого листа», как известно, закончилась печально – во время очередного раунда дистанционных переговоров добрый полицейский из госдепа не удержался сделать Поднебесной внушение за права человека, на что Китай немедленно обиделся и окончательно закрылся.

И вот Байден, вместо того, чтобы на фоне Трампа заработать практически гарантированные политические очки, теперь вынужден окольными путями «налаживать контакты». Но использовать для этого конференцию по климату тоже не получилось – где Китай, а где экология? Кроме того, все газовые и нефтяные компании очень рассчитывают, что Китай именно сейчас снова начнет «жечь газ и пить нефть», восстанавливая собственную экономику.

Неудивительно, что на фоне таких очевидных противоречий между целями и средствами в Вашингтоне решили серьëзно рассмотреть, что же собой представляют планы китайской экспансии по всему миру.

Первым заметным следствием такого пристального внимания стала национализация украинского авиадвигательного предприятия «Мотор Сич». «Восстановление справедливости» руками Зеленского было не чем иным, как «опрокидыванием» сделки с китайскими инвесторами. Ну и что, что завод не выживет – зато не китайский.

Но у США планы оказались куда глобальнее. Теперь в прицеле оказалась многолетняя интеграционная кампания «Один пояс и один путь». В планах Китая было превратить морской и сухопутный «Новый Шëлковый путь» в главные магистрали для поставки китайских товаров в страны Европы и Азии. Теперь этому противостоит не только алчность местной бюрократии, но и американское консервативное лобби. И если Китай хочет завершить начатое, ему придëтся предложить США нечто большее, чем послабление в судьбе несчастных уйгуров. Гораздо большее.