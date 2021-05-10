ООН и три миллиона лет истории Земли. Личные воспоминания Генсека

Автор не имеет никаких личных претензий к Антонио Гутиерришу, генеральному секретарю ООН и не сводит с ним счёты. Упаси Г-дь! Любая чушь, которую с непререкаемым, трагическим или, в зависимости от ситуации, величественно монументальным тоном изрекает высокое должностное лицо или политик таких масштабов, как генсек ООН, заслуживает внимания, хотя бы потому, что многие в мире до сих пор относятся к этой говорильне всерьёз, принимая её не за то, чем она является: фабрикой тщеславия для мелких амбициозных людей со всего света, а едва ли не за мировое правительство.

Тем более, усомниться в климатической политике, которую проводит ООН, ведомая по этой скользкой дорожке вот уже три десятка лет американцами, как бычок, которого ведут на бойню за продетое в нос кольцо, есть смертельная ересь. Это как, сидя на конклаве инквизиции в Испании конца XV века, оспорить право Высокого трибунала и лично Великого инквизитора Торквемады посылать еретиков на костёр, либо, находясь в Ватикане, среди папских гвардейцев, кардиналов и иезуитов, подвергнуть сомнению догмат о непогрешимости Папы Римского. О прочих, такого рода ситуациях, и не говорим. Но в целом, понятно.

Времена нынче почти везде в мире вегетарианские, так что для получения по- настоящему весомых приключений на собственную пятую точку надо отправляться куда-нибудь в Африку, Индию или на Ближний Восток, а там за скепсис в отношении слов Генерального секретаря ООН вряд ли отправят к создателю – скорее даже не поймут, о ком и о чём идёт речь. Так что, рискнём продолжить. Благо, очень уж повод хорош. Просто журналисты в подробностях оповестили мир об очередной речи Генсека, посвящённой “глобальному потеплению”. И там ему аппарат, помимо общих штампов, столько конкретных цифр на его голову в текст насовал!

Ну, он их все добросовестно и озвучил. Что ещё с докладами делать? И тут все мифы этой банды были озвучены, начиная с влияния на изменение климата двуокиси углерода и антропогенного фактора, как главного источника этой угрозы, до того, что с ней можно и нужно непременно справиться, а то все побережья затопит. Ну и, понятно, про то, что для этого на планете промышленность и инфраструктуру, особенно связанную с углеводородами, нужно нещадно истребить, заменив её той, которую заказчики всей этой ахинеи миру ласково впаривают. Враньё и невежество, возведенные на высочайший уровень, как двигатель прогресса…

Справедливо можно было бы сказать автору: чего взъелся на человека? Ну, озвучил пожилой португальский идальго в очередной раз свои климатические мантры, так и пускай его. Внимание на него обращать, как с кукушкой из настенных часов спорить. Она в свой срок выскакивает, кукует положенное число раз, и обратно прячется. Чего с ней дискутировать? Но очень уж тема того, что за три последних МИЛЛИОНА лет температура по планете в 2020 году (!) была САМОЙ ВЫСОКОЙ, очень уж хороша. И захочешь, мимо не пройдёшь. Хотя, может быть Антонио Гутиерриш, проговаривая этот тезис, основывал его на личных впечатлениях и дневниках очевидцев?!

“Чёртовы эльфы”, – говаривали по примерно такому же поводу тролли из дико смешного старого немецко-британско-американского сказочного мини-сериала “Десятое королевство”, снятого, по счастью, до наступления времён нынешнего торжества в западном кинематографе политкорректного маразма. В самом деле, САМАЯ ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА НА ПЛАНЕТЕ ЗА ТРИ МИЛЛИОНА ЛЕТ БЫЛА В 2020 ГОДУ?! Тут даже барон Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен завистливо крутанул бы свой роскошный ус. Вот уж соврали, так соврали, ребята! И это, судя по всему, только начало. Поскольку настоящая ложь, чтоб её съели, должна быть ГРАНДИОЗНОЙ.

В истории Земли бывало разное. Были эпохи, когда она вся, включая Мировой Океан, замерзала. “Земля-снежок” это называет современная наука. Настоящая, а не та, которая на нынешние климатологические спекуляции основаны. Было и так, что вся она представляла собой сплошные тропики и субтропики, никаких льдов не было ни в Арктике, ни в Антарктиде, а средняя температура была выше нынешней минимум на 14°. И ничего, как-то без человека обходилось. Но и в последние три миллиона лет много чего было. И всемирные оледенения, сковывавшие Северную Америку и Евразию. И локальные.

И потепления бывали. В позднем Средневековье викинги на лугах Гренландии скотину пасли и там жили – не тужили. А к эпохе Крестовых походов всё у них там замёрзло. В XVII-XVIII веках холода были несусветные: каналы в Нидерландах замерзали, на счастье гёзов, которым это изрядно помогло с теплолюбивыми испанцами разобраться, а Москва-река на яблочный спас замерзала, что хорошо известно по истории Смутного времени, но теперь никто по ней в июле-августе на коньках не бегает. Хотя, конечно, поставь начальство Собянину в рамках выполнения климатических обязательств России перед мировым сообществом такую задачу…

В общем, как там у Булгакова было, в «Мастере и Маргарите», насчёт «Поздравляю вас, гражданин, соврамши»? С той только разницей, что Жоржу Бенгальскому по ходу сюжета голову оторвали, а Гутиерришу ничего не грозит. Да и слава Б-гу. Кто ему её потом обратно прирастит? Так что, продолжим двигаться к новому Малому оледенению, через нынешние изменения температурного градиента и климатические сдвиги, идущие на планете. Лето у нас, как уже ясно, будет прохладное, дождливое. Зима была по всему миру такая, что замёрзло всё, что только могло, включая Техас и Флориду. Вот бы Гутиерришу про это кто-нибудь напомнил, чтобы не так позорился…