Слава КПСС поддержал Грету Тунберг

Рэпер пойдёт от партии «Зеленая альтернатива» в Госдуму. Подписи ей не нужны — сохранит деревья. Это не первое звездное лицо, которое называется как кандидат от ЗА, ранее появлялась информация о выдвижении художника Васи Ложкина, который известен работами в стиле современного юмористического лубка.

Среди прочего ЗА светилась в СМИ как сторонница движения Fridays For Future — это когда Грета Тунберг не ходила в школу в поддержку экологии. Слава КПСС упоминал Грету в песне «Двадцать двадцать»: «Гитлер капут, славься, Грета Тунберг». Неслучайно объявление о выдвижении появилось перед 9 мая.

Ещё теснее Слава КПСС связан с темой экологии через трек «Мусор» (в дуэте Солома):

Лежу на помойке, в рваном пакете из DLT

Ты выбросила меня, словно я набит картофельными очистками [...]

Такой я не нужен поколению консьюмеристов

Зачем чинить, если это можно выбросить?

Тостер, телефон, фен

Просто ничего нет

Важного в вещах

Просто человек — всего лишь символ или знак.

Можно расценить это как поддержку переработки мусора и рационального потребления. Трек вышел пять месяцев назад — уже тогда Слава КПСС был готов войти в зелёное движение.