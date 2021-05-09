{ 9 мая 2021 }

Так называемая Супер Лига

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А помните, была такая Суперлига? 12 топ-клубов, матчи по средам, призовой фонд $10 млрд., вот это вот всё. Самый громкий и амбициозный футбольный проект 21 века не просуществовал и двух суток, как был раздавлен совместными усилиями УЕФА и реакций болельщиков. А дальше футбольная евробюрократия повела себя как профессор Павлов из анекдота про собачку. В том смысле, что не забыла.

Сразу после полуфиналов еврокубков и накануне европейских V-Day, УЕФА опубликовала пресс-релиз по поводу «т.н. Супер Лиги» (буквально цитата, so-called ‘Super League’). Сообщение начинается с общих примирительных слов о ре-интеграции, но чем дальше в текст, тем сильнее накал. Помимо прочего, клубы-основатели должны будут «добровольно» заплатить по €15 млн в фонд развития детского и юношеского футбола и вернут 5% доходов от еврокубков (за сезон) в общую кассу. Любая попытка побега будет наказана штрафом в €100 млн, любое нарушение декларации — € 50 млн. Пока что всё.

Важная деталь — объявленные меры относятся только к 9 клубам из 12. Главные застрельщики бунта Перес («Реал») и Аньелли («Ювентус») пытаются убедить всех, что Суперлига ещё ого-го. Неизвестно, что хочет доказать «Барселона», но она просто молчит.

И теперь всем интересно, что же УЕФА сделает с тремя неподписавшимися — накажет ещё сильнее или сделает вид, что всё ОК и спустит на тормозах? Другие не поймут.

Методичка


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