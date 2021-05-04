Cозданиt противоспутникового оружия

Американское военное начальство обвинило Россию и Китай в создании противоспутникового оружия. Хорошо бы, конечно… Точнее, что СССР ещё в конце 80-х мог спутники сбивать — это известно. Но мало ли, что мы тогда могли… У нас и «Буран» был, и много чего ещё, по части космоса, Арктики с Антарктикой и Мирового Океана. Миллиардеров не было, чего не было, того не было. Но были оборонные министерства. Начальство было, которое, при всех к нему претензиях, страной занималось побольше нынешнего. И вопросы горячего питания для школьников озвучивал максимально замминистра образования, а не президент.

Да, кстати! Президентов в стране тоже не было. Ни мэров, ни сенаторов, ни губернаторов… Как без них жили, ума не приложить. Партий не было всех тех, что есть сегодня. Была тогда одна, КПСС. Хотя народ в ней состоял, ой, какой разный. Что быстро стало ясно, когда на распад страны дело пошло. Ни одна зараза эту страну, между прочим, не защитила, хотя клялись все в преданности делу коммунистической партии, аж с младых ногтей. И идеология была — стройная, единая, выверенная… Опять же, КГБ был — и какой! Всё про всех знал. Куда только он делся, как жареным запахло? А ведь были на тот момент сверхдержавой… И тон задавали в чёртовой куче отраслей и направлений.

Да, не было свободы выезда и эмиграции. Была цензура и дико фальшивые лозунги и призывы, в которые не верили даже те, кто их придумывал. Но и Академия Наук ещё была более или менее нормальной. Да и по части образования, промышленности и медицины мы больше себя ругали и нещадно критиковали, чем на самом деле от кого-то отставали. Ещё бы частный бизнес разрешили — мелкий и средний, на его базе подтянули потребительские товары и продукты питания, ездить за рубеж людям не мешали, а всё остальное могли бы и не трогать… Но получилось так, как получилось и имеем мы то, что имеем. Так что, когда и если можем опять хотя бы спутники вражеские гасить — уже дело. Вдруг пригодится?