Триумф #засранки

На радость зрителям, журналистам и всем деятелям сферы кино в Москве состоялся 43 международный кинофестиваль. Самыми обсуждаемыми работами стали фильм Открытия «Девятаев» — о подвиге советского летчика, картина с неблагозвучным названием #засранка — о буллинге в сети и красивое романтичное кино «Кафе моей памяти», автор которого вдохновился сделать современную версию легендарных «Шербургских зонтиков» с Катрин Денев в главной роли.

Фильм «Девятаев» уже сейчас бьет рекорды в широком прокате.

— Любое общество строится на фундаменте большого исторического события, как правило, кровавого, — говорит создатель картины Тимур Бекмамбетов. — В Америке это война за независимость и принятие Декларации независимости США. Во Франции — Великая французская революция, в Китае — социалистическая революция и приход к власти Мао. В России это, безусловно, Великая Отечественная Война, которая сформировала идеологию нации.

Главную роль в картине сыграл Павел Прилучный. Артист считает, что важно показывать войну с разных сторон.

— Важно не закрывать глаза на какие-то вещи, которые происходили в те времена, не бояться неудобных вопросов, — говорит Павел. — Пришло время углубиться в историю этой войны и с разных сторон посмотреть на то, как все происходило на самом деле. Не все русские были героями. Не все пленные были предателями. Я не осуждаю решений того времени — возможно, по-другому было нельзя и некогда было разбираться с каждым в отдельности. А Михаил Девятаев доказал всем, что попасть в плен и остаться патриотом своей страны возможно.

Пожалуй, самой романтичной картиной фестиваля стал фильм «Кафе моей памяти». История любви Эмилии и Филиппа. Она работает в кафе своей матери, он переехал из Франции в Финляндию, чтобы преподавать французский язык. Любовь Эмилии и Филиппа рассказывается языком мюзикла, с музыкой и танцами – до тех пор, пока им не приходиться столкнуться с холодными реалиями жизни. На пресс-конференции создатели фильма сказали, что их картина учит прежде всего человечности и верности.

Очень жаркими были обсуждения короткометражных фильмов, и тут победа досталась картине «Коллеги» немецкого режиссера Янниса Кифера – за новый взгляд на страшные события времен Холокоста. На пресс-конференции, посвященной показу короткометражек, присутствовали представители Израиля. На вопрос об их отношении к фильму, израильтяне сказали, что о том ужасе можно говорить или никак, или с юмором. Что в современной истории еврейский и немецкий народы живут в ладу друг с другом, и это счастье для всех.

Главный приз фестиваля — золотой «Святой Георгий» достался фильму «#Засранка», режиссер Андрей Хуцуляк (Румыния). Картина рассказывает о травле в соцсетях: женщина не убрала за своей собакой и оказалась в центре скандала. Фильм вызвал неоднозначную реакцию зрителей, однако почти все кинокритики его расхвалили. Актуальность проблемы безнаказанности буллинга в соцсетях сегодня никем не ставится под сомнение.

Другие награды ММКФ43:

Специальный приз жюри — «Кровопийцы», режиссер Юлиан Радльмайер, (Германия)

Лучшая режиссерская работа — Алексей Федорченко (Россия), «Последняя «Милая Болгария»

Лучшее исполнение женской роли — Андрея Грэмоштяну, «#Засранка» (Румыния)

Лучшее исполнение мужской роли — СохейлГанадан, «Сын» (Иран)

Лучший короткометражный фильм — «Коллеги», режиссер ЯннисАлександерКифер (Германия)

Лучший документальный фильм — «Сабайя», режиссер ХогирХирори (Швеция)

Приз зрительских симпатий — «Человек божий», режиссер Елена Попович (Греция)

Награда Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ) — «Равнодушные», режиссер Леонардо Гуэрра Сераньоли (Италия)

Приз российской кинокритики — «Чрево моря», режиссер АгустиВильяронга (Италия)

Специальный приз за вклад в мировой кинематограф — Валентин Гафт.

Специальный приз за покорение вершин актерского мастерства «Верю. Константин Станиславский» — Сергей Никоненко.

Екатерина ЕВСЮКОВА.

Фото предоставлено организаторами.