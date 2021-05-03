{ 3 мая 2021 }

От барокко до джаза

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  

Лодки концерт1

Концерт филармонического объединения московских музыкантов «Диалоги эпох. От барокко до джаза» состоится 6 мая в 19:00. На выставке ЛОДКИ-2.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ по разным странам, временам и стилям.

Барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм и джаз.

Музыканты устроятся среди скал, лугов, побережий.

Возможно, придется зависнуть над пропастью.

Возможно, прекрасная музыка здесь раскроется с неожиданной стороны.

Будет свободно струиться среди холмов ручьем и ветром, избавившись от фраков и колонн ДК.

Обстоятельства ландшафта подчеркнут саму ее суть, раскроют изначальные смыслы, заложенные композиторами.

Ведущий проекта Роман Чистяков — кандидат искусствоведения, пианист.

Будут исполнены инструментальные и вокальные сочинения русских, немецких, итальянских, французских, американских композиторов – И.С. Баха, Й. Гайдна, Р. Шумана, А. Моцарта, М. Равеля, М. Глинки, П. Чайковского, С. Рахманинова, Д. Гершвина, Г. Свиридова, С. Слонимского и других авторов.

На сцену выйдут Лауреаты международных конкурсов Анастасия Зевелева (саксофон), Георгий Аветисов (фортепиано), Валерия Лебедева (меццо-сопрано), Анна Шепетко(сопрано), Сергей Вьюхов (гитара), Юлия Максимова (скрипка) и другие.

Музыканты являются студентами, выпускниками и действующими педагогами ведущих московских вузов – МГК имени Чайковского, РАМ имени Гнесиных, РГСАИ и МПГУ, отмечены премиями престижных конкурсов Италии, Сербии, Финляндии, Китая, гастролируют в России и за рубежом.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


Похожие посты:


  1. Вокальная роскошь барокко

    2. Вокальная роскошь барокко

    Единственный концерт испанской певицы меццо-сопрано Евгении Бургойне в Москве состоится 27 апреля в 19:00 в камерном зале Московского Международного Дома Музыки. Оперная дива выступит в программе «Роскошь барокко» вместе с московским ансамблем Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского. [Читать...]


  2. Квартет Давида Ойстраха со скрипкой Страдивари

    3. Квартет Давида Ойстраха со скрипкой Страдивари

    24 ноября в 19:00 в музыкальном салоне музея Глинки состоится концерт квартета имени Давида Ойстраха с программой “Непревзойденные романтики” со скрипкой Страдивари. В программе произведения П.И.Чайковского и Эдварда Грига, которых связывали дружественные отношения, основанные, по словам Чайковского, на [Читать...]


  3. Блондинка Ксю покажет “БаРОКко”

    4. Блондинка Ксю покажет “БаРОКко”

    Ксения Сидорина, более известная как Блондинка Ксю, записывает новый альбом, который получит название “БаРОКко”. Как сообщила пресс-служба певицы, диск будет звучать достаточно эклектично. – Альбом «БаРОКко» прежде всего направлен на то, чтобы объединять, а не разобщать людей на [Читать...]


  4. Романсы русских композиторов на стихи Пушкина

    5. Романсы русских композиторов на стихи Пушкина

    Татьяна Рубинская и Виталий Гаврук исполнят романсы русских композиторов на стихи Александра Сергеевича Пушкина в Конференц-зале.  Российская государственная библиотека организует концерт в рамках выставки «Друзья и современники поэта. К 220-летию А. С. Пушкина», которая проходит до 27 августа [Читать...]


  5. Валерия Ковтуна ждет «45 лет успеха»

    6. Валерия Ковтуна ждет «45 лет успеха»

    Юбилейный концерт аккордеониста Валерия Ковтуна, посвященный 45-летию его творческой деятельности, состоится в Государственном Кремлевском дворце 29 ноября. В программе «45 лет успеха» примут участие известные артисты и деятели культуры, а также лауреаты международных конкурсов – молодые звезды аккордеона. [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««