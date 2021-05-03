Концерт филармонического объединения московских музыкантов «Диалоги эпох. От барокко до джаза» состоится 6 мая в 19:00. На выставке ЛОДКИ-2.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ по разным странам, временам и стилям.

Барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм и джаз.

Музыканты устроятся среди скал, лугов, побережий.

Возможно, придется зависнуть над пропастью.

Возможно, прекрасная музыка здесь раскроется с неожиданной стороны.

Будет свободно струиться среди холмов ручьем и ветром, избавившись от фраков и колонн ДК.

Обстоятельства ландшафта подчеркнут саму ее суть, раскроют изначальные смыслы, заложенные композиторами.

Ведущий проекта Роман Чистяков — кандидат искусствоведения, пианист.

Будут исполнены инструментальные и вокальные сочинения русских, немецких, итальянских, французских, американских композиторов – И.С. Баха, Й. Гайдна, Р. Шумана, А. Моцарта, М. Равеля, М. Глинки, П. Чайковского, С. Рахманинова, Д. Гершвина, Г. Свиридова, С. Слонимского и других авторов.

На сцену выйдут Лауреаты международных конкурсов Анастасия Зевелева (саксофон), Георгий Аветисов (фортепиано), Валерия Лебедева (меццо-сопрано), Анна Шепетко(сопрано), Сергей Вьюхов (гитара), Юлия Максимова (скрипка) и другие.

Музыканты являются студентами, выпускниками и действующими педагогами ведущих московских вузов – МГК имени Чайковского, РАМ имени Гнесиных, РГСАИ и МПГУ, отмечены премиями престижных конкурсов Италии, Сербии, Финляндии, Китая, гастролируют в России и за рубежом.