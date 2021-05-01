Бывшие граждане бывшей сверхдержавы

Первое мая, День весны и труда. Помнится, газеты в советские времена печатали призывы партии и правительства к этой дате. То есть призывы направлены были на воодушевление трудящихся масс, хотя получалось это не слишком. Ветераны получали праздничные продуктовые заказы, молодые специалисты и партхозактив дружно шли на демонстрации, а потом, скинув тележки с транспарантами и загруженной на них наглядной агитацией, на парторгов и комсоргов, культурно отдыхал. Пил, стало быть, говоря простыми словами. А вечером по телевизору шёл неизменный праздничный концерт с обязательным Кобзоном. Куда же без него было?

Теперь советской власти нет, призывов партии нет, да и самой партии нет, а что вместо неё, не производит такого уж грандиозного впечатления, чтобы на эти партии и их лидеров и активистов особое внимание обращать. Что до демонстраций, кое-где их КПРФ ещё проводит, но как-то механически, без огонька. По инерции. Что до её многочисленных клонов левого толка, созданных, чтобы избирателю голову заморочить и снизить уровень представительства этой, наиболее влиятельной из наследниц КПСС в Госдуме, там народ и вовсе ленивый, особо даже в праздники не напрягается. Что до Кобзона, нет его с нами больше. Ушёл Кобзон в лучший мир, хотя казался вечным. Ну, так и СССР таким когда-то казался, а где он теперь?

Словно иллюстрируя новые времена, Таджикистан с Киргизией находятся на грани войны. Десятки людей на границе погибли, перестрелки идут, военная техника подтягивается… Вспыхнет всерьёз — кто их остановит? России не до того, она и русских-то не слишком защищает. По Донбассу видно. Да, ШОС, ОДКБ, ЕврАзЭс — и что? Кому они когда помогли? Мигрантов из обеих стран в Россию пускают, и ладно. Турция с Ираном? У Анкары свои связи с Киргизией, там тюрки живут, у Тегерана с Таджикистаном, там ираноязычные, но по большому счёту им обоим все местные разборки до лампочки. Ввязываться не будут, разводить сцепившихся соседей тоже. Китай? Контроль над ресурсами, местными рынками и инфраструктурой — да, остальное не его забота.

Может, Соединённые Штаты вмешаются? Так они и из Афганистана-то уходят, потерпев позорнейшее поражение за всю свою историю. Только Вьетнам для них хуже был. Вот и получается, что неинтересны местные исламисты, контрабандисты, наркоторговцы и уголовники каких угодно видов, включая руководство обеих этих стран, никому в мире. Тем более, их население. Бывшие граждане бывшей сверхдержавы, жители бывших братских советских социалистических республик. Печальный какой-то получается Первомай. Впрочем, он везде такой. Разве что мы, в Москве, пока без перестрелок обходимся, да нацисты у нас по городу, в отличие от Киева, по улицам торжественными маршами не ходят. Хотя в перспективе и это не исключено…