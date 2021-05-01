В сухом остатке: санкции против России ни к чему из того, что хотят их организаторы, не приведут. Никогда и нигде не приводили, с чего бы в нашем случае иначе было? Путин уйдёт с поста, когда сам решит, что ему пора. Система у нас такая и всегда такой была. На свой пост он подберёт преемника сам. Хорошего, или как один раз уже было, Б-г весть. При этом он лично влияние на властные институты сохранит, как сохранил его Назарбаев. И при нём страна точно не расколется. После него, Б-г весть, но никакие попытки ослабить Россию и её развалить при живом Путине ни к каким результатам, на которые рассчитывают американцы, не приведут — это точно.

Что до того, что будет происходить с миром в целом и Америкой в частности, когда и если Россия последует за Советским Союзом и всё-таки развалится на составные части — это им вряд ли понравится. Поскольку тут велика вероятность того, что или тычинка пойдёт вдребезги, или пестик пополам. Если, читатель, ты понимаешь, о чём это… Опять же, крайне велика вероятность того, что Путин войдёт в историю, как наиболее настроенный на конструктивное сотрудничество с Западом правитель России. Все прочие серьёзные наши фигуры много жёстче будут, хотя этого там никто не понимает и не ценит. Ну, исполать людям рыть самим себе очередную могилу.

Стоит ли при этом надеяться на исправление нравов отечественной элиты? Нет. С чего бы это? Она только отмороженней становится. На то, что её возьмут к ногтю? Тоже. По этой части начальство наше — редкий либерал. Согласно Псою Короленко: «Я тебя не трогаю, и ты меня не трогай». И дальше все идут своими дорогами… Может ли так быть, что Путин уйдёт и станет лучше? Да нет, конечно. А если б его Запад придушил, так совершенно точно хуже было бы. У этих вообще сплошной отстой в наместниках и капец странам, которые они подмяли. И список пополняется. Хотя сладких сказок про демократию так много рассказывают — заслушаешься.

Пессимизм ли это, безысходный и беспросветный? Нет, конечно. Это реализм. Пока хуже не стало… А будет ли? Обязательно. Куда ж мы денемся. В нашей Третьей империи пока на дворе Второй застой, а это время, которое грядущим поколениям всегда вспоминается, как чудесная пора стабильности, сытости и материального процветания. Вот и с нами так будет. При царе и при советской власти тоже причитали: «ах, душно вокруг, душно»… Локти потом кусали. Так что и нам ничего другого не светит. Б-г же Троицу любит, а два раза мы уже напарывались. Первый всё 1913 год вспоминали, второй по части сверхдержавы ностальгируем. Традиция, однако…