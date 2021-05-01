{ 1 мая 2021 }

Сидите дома, ибо нефиг

Рубрики: [Telegram]  [политика]  

Вот и подъехали последствия анонсированного МИДом запрета Посольству США брать на работу российский персонал – американского шерифа проблемы российских негров, естественно, не волнуют, поэтому сразу «после майских» посольство прекращает выдачу всех виз, кроме дипломатических и «по жизненным показаниям». В противостоянии Москвы и Вашингтона крайними как всегда оказались россияне. Сидите дома, ибо нефиг. Скажите ещë спасибо, что сбор документов для оформления визы не приравняли к госизмене – «а мы можем».

Показательное закручивание гаек на всех болтах, от разгрома ФБК и расправы с «Медузой» до охоты на адвокатов и участников протестных акций, преследует одну простую цель – напугать жëстко, неотвратимо, до паралича воли. При этом со всей очевидностью понятно, что у отправившейся вразнос системы нет рабочих сдержек и противовесов, здесь недалеко и до самоедства, чему свидетельство – зачистки несогласных в ВГТРК. Такими опережающими темпами неправильные граждане быстро закончатся, после чего без паузы возьмутся за «правильных». Надо же кому-то БАМ достраивать.

Методичка


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