В час, когда «подлые наймиты американского капитала» принимали в стенах Европарламента «сдерживающую» резолюцию касательно возможной российской агрессии, в Азии пробудилась агрессия вполне себе настоящая, с ранеными и убитыми. Киргизия и Таджикистан «нашли время и место» повоевать.

К вечеру вроде бы со всем разобрались и даже пообещали друг другу дружить («пока смерть не разлучит их»), но осадочек остался. Спор между постсоветскими республиками может иметь долгоиграющие кровавые последствия, особенно в свете действий новой администрации Белого дома.

Джозеф Байден, похоже, окончательно решил вывести войска из Афганистана. И, в отличие от Ирака, трудно отделаться от ощущения, что это, по сути, поражение. Нет, не Вьетнам, но рядом.

Как так вышло, что победный афганский путь заканчивается для США миром с Талибаном – повод для отдельного разговора. Но уже сейчас понятно, что через короткий промежуток времени у талибов будут не только развязаны руки, но и проснëтся их вечный панисламистский голод. И противостоять на постсоветском пространстве ему будет власть, которая и сама везде держится на честном слове. Везде, кроме Казахстана. Просто там честное слово – русское.